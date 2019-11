Die Prüfung zum Drehleiter-Maschinisten in Konz führt die Feuerwehrleute - wie auf diesem Foto Christian Barth - meist zur katholischen Pfarrkirche in Karthaus. Das Kreuz auf dem Kirchendach ist in etwa in 30 Meter Höhe angebracht. Genau bis zu dieser Höhe reicht die Drehleiter des Konzer Drehleiterfahrzeugs. Deshalb müssen die Prüflinge das Kreuz ansteuern bei ihrer Prüfung.