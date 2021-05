2. Bei Rechen- und Zählentechniken geht es gezielt darum, sich mit einem komplett anderen Thema zu beschäftigen: Zählen Sie zum Beispiel von 100 oder 50 immer in Fünfer- oder in Dreierschritten rückwärts. Also 50, 47, 42 und so weiter. Oder rechnen Sie hintereinander 3x3, 4x4, 5x5 und immer so weiter.