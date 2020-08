Landesparteitag der Grünen : Spitzenkandidatin Spiegel will Klimakrise bekämpfen - Grüne setzen sich von Koalitionspartner SPD ab

Anne Spiegel hat nach ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin eine Moorbirke geschenkt bekommen. Foto: dpa Foto: dpa/Harald Tittel

Idar-Oberstein Beim Landesparteitag wählten die Grünen ihre Liste für die Wahl 2021. Ein Ex-Spitzenkandidat und die Region sind die Verlierer des Wochenendes.

Eine gigantische Moorbirke steht auf der Bühne neben Anne Spiegel und überragt die 39-jährige Ministerin, die beim grünen Landesparteitag in Idar-Oberstein ins Publikum winkt und den Applaus genießt. „Die passt aber nicht ins Auto“, witzelt ein Delegierter über die Pflanze und lacht. Die Moorbirke soll für die vierfache Mutter am 14. März 2021 Früchte tragen. Dann ist die Landtagswahl, in die Spiegel die Grünen als Spitzenkandidatin führt.

Die Partei wählte sie am Wochenende mit 95,1 Prozent der abgegebenen Stimmen und versetzte der Integrationsministerin damit einen gewaltigen Schub für den Wahlkampf. Spiegel entflammt ihre Basis mit ihrer Rede, in der sie versprach, die Klimakrise zu bekämpfen. „Wenn mich meine Enkel in Jahrzehnten fragen, wie unsere Generation am Abgrund der Klimakatastrophe gehandelt hat, dann will ich antworten: Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um die Zukunft unseres Planeten zu retten.“ Damit will Spiegel in Rheinland-Pfalz anfangen. Die Leistung aus Windkraft will sie verdoppeln, Sonnenenergie verdreifachen, sich für eine Solarpflicht auf neuen Dächern von Unternehmen und privaten Haushalten einsetzen. „Im Jahr 2030 sollen 100 Prozent des verbrauchten Stroms in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren Energien kommen“, sagte Spiegel.

Extra Wer auf den Landtag hoffen darf In Umfragen liegen die Grünen bei 13 Prozent. Jeder Prozentpunkt ist grob umgerechnet ein Platz im Parlament. Die Top-Ten-Liste mit den Ergebnissen: 1. Anne Spiegel (Speyer, 95,1 Prozent), 2. Bernhard Braun (Ludwigshafen, 77 Prozent), 3. Pia Schellhammer (Mainz-Bingen, 79,1 Prozent), 4. Andreas Hartenfels (Kusel, 51 Prozent), 5. Katharina Binz (Mainz, 77 Prozent), 6. Josef Winkler (55,9 Prozent, Rhein-Lahn), 7. Jutta Blatzheim-Roegler (Bernkastel-Kues, 78 Prozent), 8. Fabian Ehmann (Mainz, 87 Prozent), 9. Lea Heidbreder (Landau, 51,7 Prozent), 10. Carl-Bernhard von Heusinger (Koblenz, 56,9 Prozent).

Sie forderte auch mehr Ganztagsschulen, die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen von griechischen Inseln, mehr Radwege und ein landesweites 365-Euro-Ticket, mit dem Menschen im Land für einen Euro am Tag in Bussen und Bahnen fahren können.

Damit bekräftigten die Grünen auch ihren Anspruch, nach der Landtagswahl 2021 neue Ministerien übernehmen zu wollen. Die Landtagsabgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler aus Bernkastel-Kues, die auf den siebten Listenplatz gewählt wurde und damit auch künftig im Parlament sitzen dürfte, sagte unverblümt: „Wir wollen an der Spitze des Verkehrsministeriums stehen.“ Momentan führt das Haus in der Ampelkoalition die FDP an. Mit wem die Grünen 2021 in ein Bündnis gehen wollen, dazu halten sie sich bedeckt. „Wir wollen ein Ergebnis erreichen, mit dem kein Weg an einer Regierungsbeteiligung der Grünen mit grünen Inhalten vorbeiführt“, sagte Spiegel und vermied damit auch ein klares Bekenntnis zum einstigen Wunschpartner SPD.

Die packten die Grünen dann beim Parteitag auch nicht in Watte. Der rheinland-pfälzische Fraktionschef Bernhard Braun, hinter Anne Spiegel auf Listenplatz zwei gewählt, spottete über die Mitbewerber im Land. „Hier kämpft eine SPD von gestern gegen eine CDU von vorgestern.“

Die auf Rang drei eingelaufene Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer fordert eine Rassismus-Studie bei der Polizei und kritisiert den „Boysclub“ der Innenminister von CDU und SPD, der diese verhindere. Über den sozialdemokratischen Minister in Rheinland-Pfalz schimpfte sie: „Wenn Roger Lewentz sich hinstellt und sagt, es gebe keinen Rassismus bei der Polizei, dann ist er blind.“