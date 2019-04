später lesen Polizei: Inzwischen 207 Tote bei Anschlagsserie in Sri Lanka Teilen

Die Zahl der Toten bei der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka ist auf 207 gestiegen. Das gab ein Polizeisprecher am Sonntag bekannt. Nach seinen Angaben wurde die Attacke auf die Kirche in Negombo vermutlich von einem Selbstmordattentäter ausgeführt. dpa