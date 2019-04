Bei der Renovierung auch an die Zimmerdecke denken

Ob Küche, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer: Eine Renovierung erzielt erst dann ihre volle Wirkung, wenn auch die Decke miteinbezogen wird.

Wird sie außer Acht gelassen, fällt sie hinterher im Glanz der Neuerungen deutlich ab. Denn was nutzt eine Küchenzeile mit schönen Lackfronten, hochwertigen Griffen, einer Naturstein-Arbeitsplatte und modernster Technik, wenn die Decke darüber die Spuren jahrelangen Kochens nicht verbergen kann? So folgt: Beim Renovieren die Zimmerdecke nicht vergessen!

Der Profi PLAMECO Schmitz & Nebauer GmbH Deckensysteme aus Großlittgen bietet hochwertige Design-Decken in matter und hochglänzender Ausführung an, die jeder neuen Einrichtung gerecht werden und sich vom Profi montieren lassen, ohne dabei andere Sanierungsarbeiten zu behindern. Meist genügt ein Tag und die modernen Decken werden mithilfe von Klemmschienen unterhalb den vorhandenen angebracht und verdecken diese. Staub und Schmutz entstehen auf die Art kaum.

Einmal angebracht, beeinflussen die in zahlreichen Farben erhältlichen PLAMECO-Decken das ganze Ambiente positiv. Sie betonen die Einrichtung oder sind dank Zierprofilen und integrierten LED-Spots selbst das Zentrum.

Die Firma Schmitz & Nebauer lädt am Wochenende vom 24. bis 26. Mai zu einem Besuch in ihren Ausstellungsräumen in Großlittgen, Zur Tuchbleich 17 (Gewerbegebiet) ein.

Denn während der Deckenschau können Sie sich von 11.00 bis 17.00 Uhr ausführlich über dieses seit 35 Jahren bewährte System informieren lassen.