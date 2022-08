Kommunalpolitik : Nach gescheiterter Wahl: So geht es in Hüttingen weiter

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hüttingen an der Kyll Der einzige Kandidat wurde abgelehnt: Hüttingen an der Kyll sucht weiter einen Bürgermeister. Die VG-Chefin will für das Amt werben.