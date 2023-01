Katastrophenschutz : Gegensätzliche Meinungen bei Kreis und Land: Hat der Eifelkreis einen Alarmplan Hochwasser?

Das Hochwasser im Juli 2021 traf den Eifelkreis hart. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Mainz Laut Land fehlt dem Eifelkreis ein Alarm- und Einsatzplan Hochwasser. Der Kreis hingegen sagt, es gebe den Plan. Was stimmt?

Es war eine Meldung, die verwunderte: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm habe keinen Alarmplan- und Einsatzplan (kurz AEP) Hochwasser. Das ging aus einer Antwort des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Danach gebe es den Plan nicht. Und das, obwohl der Eifelkreis – auch im Land – immer wieder als Vorreiter angesehen wird, wenn es um den Katastrophenschutz geht. Etwas, das nicht zuletzt am Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch liegt, der dort als angesehener Experte gilt. Schläft der Eifelkreis bei der Planung?

Klare Antwort: nein. Das sagt zumindest der Eifelkreis selbst. Dieser widerspricht der Darstellung des Landes – es gebe sehr wohl einen AEP Hochwasser, erklärt Eifelkreis-Sprecher Thomas Konder. Mehr noch: Da der Plan ständig aktualisiert und fortgeschrieben werden müsse, werde man noch in diesem Jahr einen hauptamtlicher Alarm- und Einsatzplaner beschäftigen, der sich damit und mit allgemeinen Optimierung der Einsatz- und Alarmplanung beschäftigt. „Gut ausgebildetes Personal ist auch in diesem Bereich Mangelware“, sagt Konder, „Dennoch war der Eifelkreis bereits im vergangenen Jahr in der glücklichen Lage, eine geeignete Kraft stundenweise mit den Aufgaben eines Alarm- und Einsatzplaners zu betrauen. Diese Tätigkeit wird nun in Form einer Vollzeitkraft ausgebaut.“ Mit mehreren geeigneten Bewerbern seien bereits Gespräche geführt worden.

Es hängt an einer Formalität

Dass der AEP Hochwasser tatsächlich existiert, stimmt. Deckblatt und Inhaltsverzeichnis liegen unserer Zeitung vor, der gesamte Plan ist aufgrund sensibler Daten nur für den internen Gebrauch bestimmt und kann deshalb nicht eingesehen werden. Wie kommt es also, dass das Land die Frage nach dem Vorliegen des Plans verneint? Es liegt an einem Verwaltungsschritt: Das Land sieht vor, dass die Endfassung des Plans vom Landrat unterzeichnet werden muss. „Solange das Dokument fortlaufend ergänzt wird, gibt es jedoch keine Endfassung“, sagt Thomas Konder. Erst wenn diese unterzeichnete Endfassung in der Onlineplattform für Brand- und Katastrophenschutz des Landes (BKS-Portal) hochgeladen wurde, wird für das Land erkenntlich, dass der Plan vorliegt. Der Eifelkreis will nun den „weitestgehend abgeschlossenen Stand“ unterzeichnen lassen und im BKS-Portal hochladen. Spätere Aktualisierungen sollen dann hinzugefügt werden.

Land: ADD hat nur Rechtsaufsicht

Bei der Antwort des Landes ist darüber hinaus wichtig zu wissen, dass sie sich nur damit beschäftigt, ob ein Plan vorliegt oder nicht. Wie gut, aktuell oder sinnvoll der Plan ist, geht daraus nicht hervor. Das liegt auch daran, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in diesem Fall „nur“ die Rechtsaufsicht hat. Sprich: Sie muss sicherstellen, dass sich die Verwaltung an geltendes Recht hält. Das ist dann der Fall, wenn ein Plan vorliegt. Ist also ein Plan hochgeladen, endet hier die Arbeit der Kommunalsicht – und alles scheint in Ordnung. Hätte das Land auch die Fachaufsicht, könnte es auch prüfen, wie gut jener Plan ist.