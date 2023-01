Katastrophenvorsorge : Was tun gegen die nächste Flut?

Die Enquete-Kommission hat sich im Eifelkreis drei vom Hochwasser betroffene Orte angesehen und sich mit den Geschädigten ausgetauscht. Auf unserem Foto zu sehen ist ihr Besuch in Bettingen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Lasel/Oberweiler/Bettingen Die Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des Landes Rheinland-Pfalz hat sich über den Wiederaufbau der Infrastruktur in der Eifel vor Ort ein Bild gemacht. Dabei wurden auch Wünsche an sie herangetragen.

„Du kannst die Welt verändern“, steht auf einem Pappschild, das ein kleines Mädchen um den Hals hängen hat. Sie steht zusammen mit anderen Kindern vor dem Eingang der Kindertagesstätte Lasel, um die Mitglieder der Enquete-Kommission (Enquete: Untersuchung) zu empfangen.

Die Experten reisen einen Tag zusammen mit zahlreichen Journalisten und regionalen Landtagsabgeordneten zu verschiedenen Orten, die von der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 besonders betroffen waren.

Foto: TV/Stefanie Glandien 10 Bilder Die Enquete-Kommission besucht Ziele in der Eifel

Erste Station im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist – nachdem sie zuvor den Bahnhof in Gerolstein besichtigt hatten (der TV berichtete) – die Kindertagesstätte in Lasel. Auch diese war extrem betroffen von den Fluten. Lasel wird von drei Gewässern durchflossen: der Nims, dem Dürrbach und dem Taubenbach. „Wir sind hochwassererfahren“, sagt Ortsbürgermeister Manfred Klasen (parteilos). Bereits 2016 und 2018 hatte das Dorf unter Starkregen zu leiden. Doch 2021 toppte alles bisher Erlebte.

Zwei Gewerbebetriebe und etwa 40 Privathaushalte waren von der Flut betroffen. Der von den Laselern eingesammelte Müll betrug 56 Container à 36 Kubikmeter. Es gab sechs Erdrutsche an Straßen und Wegen. Allein der Ortsgemeinde hat die Flut Schäden in Höhe von 1,1 Millionen Euro verursacht, rechnet Klasen vor. Da seien die privaten Anwesen nicht mitgerechnet. „Das ist zwar nichts gegen die Schäden im Ahrtal, aber für Lasel ist das schlimm genug“, sagt er.

Was unheimlich geholfen habe, sei, dass wegen der akuten Lage nach der Flutkatastrophe das Vergaberecht nicht angewandt werden musste, sagt Klasen. So konnte die Ortsgemeinde zügig Firmen aus den benachbarten Orten für den Wiederaufbau beauftragen.

Lasel hat sich jetzt gegen kommende Fluten gewappnet, obwohl auch Klasen weiß, dass es keine vollkommene Sicherheit gibt. Als negativ bewertet er, dass in seinen Augen eine „Hochwasserdemenz“ spürbar sei. Die Menschen neigten dazu, die Katastrophe schnell wieder zu vergessen. Außerdem werde das Hochwasser von 2021 von übergeordneten Behörden zunehmend als einmaliges Ereignis eingestuft.

„Wir hatten 2016, 2018 und 2021 Hochwasser im Dorf. Die nächste Flut wird nicht 100 Jahre auf uns warten“, mahnt er. Er wünscht sich in diesem Zusammenhang, dass die Schutzkonzepte auf Gewässer im Kreis ausgeweitet werden. Außerdem fordert er von den Landesbehörden mehr Vertrauen in die Verantwortlichen vor Ort, also in die Gemeinden, die Bürgermeister, Verbandsgemeinden und Ingenieur-Büros.

Seine Meinung deckt sich auch mit der von Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm, der sich auch eine großflächigere Betrachtung wünscht. Zukünftig müsse man die Gewässer im Zusammenhang sehen, um entsprechende Rückhaltemaßnahmen zu ergreifen. „Dabei werden wir nicht darum herumkommen, auch in private Eigentumsverhältnisse einzugreifen“, sagt er. Auch die Bauleitplanung müsse stärker als in der Vergangenheit angepasst werden.

Weiter geht es mit dem Bus nach Oberweiler. Dort empfängt Ortsbürgermeister und SPD-Landtagsabgeordneter Nico Steinbach die Kommissionsmitglieder. Oberweiler sei eigentlich nicht wirklich prädestiniert, von Hochwasser überflutet zu werden, denn die Höhengemeinde liegt 450 Meter über dem Meeresgrund. „Wir haben keinen Fluss und keinen Bach, nur Entwässerungsgräben“, sagt Steinbach. Doch vor einem Starkregen imposanten Ausmaßes ist kein Ort gefeit. So entlud sich im Juni 2018 über Oberweiler eine Gewitterzelle. „Die sah aus wie ein Atompilz“, sagt der Ortsbürgermeister. Der Starkregen bedingte wild abfließendes Wasser an der Oberfläche, verstopfte die Straßenentwässerung und setzte Häuser unter Wasser. „Mit dieser Gefahr hatte hier niemand gerechnet.“

Ein Bürgerworkshop wurde einberufen und ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept erstellt. Eine wichtige Erkenntnis sei die Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzung erosionsgefährdeter Flächen in Nähe des Dorfs, sagt Steinbach. So sollte der Boden statt mit Mais, Zuckerrüben oder Kartoffeln besser mit Rasen eingesät werden.

Am Beispiel Oberweiler lasse sich gut zeigen, wie wichtig es sei, das Schadenspotenzial in umliegenden Gemeinden zu betrachten, sagt Annalena Goll vom Ministerium für Klimaschutz. So beeinträchtige der Oberweiler Graben zwar nicht den Ort, sei aber relevant für die Nachbargemeinde Ehlenz, da er dort mündet und bei Starkregen massive Schäden entstünden. Deshalb müsse in Oberweiler Vorsorge getroffen werden, um das Wasser zurückzuhalten.

Für Steinbach müssten die Ortsgemeinden vom Land ermächtigt werden, darauf Einfluss zu nehmen, was auf erosionsgefährdeten, dorfnahen Flächen angebaut werden darf und was nicht. Maßnahmen, die das Wasserrecht betreffen, seien jedoch „unglaublich kompliziert“. Er appelliert an die Kommissionsmitglieder, dass Initiativen, die sich aus den Schutzkonzepten ergeben, leichter umsetzbar sein müssen. Es sei ermüdend, wenn entsprechende Verfahren zehn Jahre dauerten, sagt er.

Nächstes Ziel: Bettingen. Dort sind Sport- und Tennisplätze sowie zwei dazugehörende Gebäude Opfer der Fluten geworden, wie Wolfgang Klaas, Bauamtsleiter der VG Bitburger Land berichtet. Auch im benachbarten Oberweis wurde der Fußballplatz zerstört. Gesamtschaden: 2,5 Millionen Euro entstanden, sagt Klaas, der auch Erster Vorsitzender des SV Bettingen ist.

Der Neubau am neuen Standort – im ehemaligen Gewerbegebiet von Bettingen – ist bereits in Planung. Dort sollen ein Kunstrasenplatz, zwei Tennisplätze und ein von beiden Vereinen gemeinsam genutztes Gebäude entstehen. Unterstützung gab es nicht nur vom Land, sondern auch vom Sportbund.

Grund für die Überschwemmung war der an diesem Tag so harmlos dahinplätschernde Schrödersbach. „Das war unser neuralgischer Punkt“, sagt Jürgen Holbach, Ortsbürgermeister von Bettingen. Im Gegensatz zu Oberweiler sammelt sich in Bettingen das Hochwasser, das aus den höherliegenden Gemeinden abfließt. Als das Abflussgitter verstopft war, floss das Wasser statt unterirdisch durch den Kanal oberflächig ins Dorf. Da war dann schnell Land unter. Das Wasser stand in etlichen Häusern bis hinauf zum zweiten Stock. „Das war ein Bild des Grauens“, sagt der Ortsbürgermeister.

Abhilfe soll nun ein Sperrwerk schaffen. Am sogenannten Rechen bleibt das Totholz hängen, und das Wasser kann sauber weiterfließen. „Das gibt uns ein gewisses Sicherheitsgefühl“, sagt Holbach.