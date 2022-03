Nach starken Regenfällen ist es Mitte Juli 2021 auch in der Region Trier zu Überflutungen gekommen. Betroffen waren vor allem der Landkreis Trier-Saarburg und der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Aber auch in anderen Teilen der Region kam es zu Hochwasserschäden. Besonders schlimm traf es in Rheinland-Pfalz den Landkreis Ahrweiler, wo mehr als 120 Menschen ums Leben kamen. Auch in Nordrhein-Westfalen wälzten sich die Wassermassen durch einige Orte im Westen.