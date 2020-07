US-Soldat verhindert Unfall auf der A60 : Spektakuläre Rettungsaktion auf Eifeler Autobahn: „Wie Tom Cruise in Mission Impossible“

Spektakuläre Rettungsaktion auf Eifeler Autobahn: „Wie Tom Cruise in Mission Impossible“

Badem Ein Soldat der Air Base Spangdahlem hat am 12. Juni einen Unfall auf der A 60 bei Badem verhindert. Er sprang dazu in die Kabine eines fahrenden Lastwagens und brachte diesen zum Stehen. Die Details einer fast unglaublichen Rettungsaktion.

Jederzeit auf das Schlimmste vorbereitet sein — das ist eine Lektion, die Soldaten bei der US-Air-Force lernen. Als Michael Wilkinson am 12. Juni auf der Autobahn beobachtet, wie ein Lastwagen aus der Spur kommt, sieht er die drohende Katastrophe dennoch nicht: „Ich denke, der will mich von der Straße drängen.“ Erst als der 18-Tonner gegen die Leitplanke kracht, und immer langsamer wird, merkt der Amerikaner: „Da kann etwas mit dem Fahrer nicht stimmen.“

Was dann den nächsten Minuten auf der A 60 bei Badem passiert, könnte der Stoff für einen Actionfilm sein. „Ich war schockiert, als ich hörte, dass Michael hier etwas getan hatte, was man eher von Tom Cruise in Mission Impossible erwarten könnte“, wird sein Vorgesetzer Adam King nach dem Vorfall sagen.