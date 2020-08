Gesundheit : „Einfach auf Nummer sicher gehen“

Die DRK-Mitarbeiter haben viel zu tun: Das Angebot, sich bei der Coronavirus-Teststation auf dem Markusberg untersuchen zu lassen, nehmen nicht nur Reiserückkehrer wahr. Foto: TV/Bernd Wientjes

Trier Nicht nur Rückkehrer aus Risikogebieten lassen sich an der Teststation am Autobahnparkplatz Markusberg auf Corona untersuchen.

Es ist heiß. 30 Grad zeigt das Thermometer an. Doch die acht DRK-Mitarbeiter und die acht Bundeswehr-Soldaten, die am Freitagmittag in Ganzkörper-Schutzanzügen und mit FFP-3-Masken im Gesicht ein Auto nach dem anderen auf dem Autobahn-Rastplatz Markusberg unweit der luxemburgischen Grenze abfertigen, ist die Hitze nicht anzumerken. Man achte darauf, dass die Mitarbeiter des DRK und die Soldaten genügend zu trinken bekämen und sich in den klimatisierten Containern, die auf dem Parkplatz aufgestellt wurden, erholen könnten, sagt Christian Keilen vom DRK Kreisverband Trier-Saarburg.

Seit Donnerstag betreibt die Organisation auf dem Rastplatz die Coronavirus-Teststation für Reiserückkehrer. Von 8 bis 22 Uhr ist die Station geöffnet. Insgesamt 32 Mitarbeiter von DRK und der Bundeswehr sind dort im Zwei-Schichtbetrieb im Einsatz. Die Tests sind für die Urlaubsrückkehrer kostenlos.

Neben der Station auf dem Markusberg gibt es weitere Stationen in Bitburg und eine auf dem Flughafen Hahn. Das Angebot an der Autobahn werde gut angenommen, berichtet Keilen. Nachdem die Station am Donnerstag gegen 17.30 Uhr aufgemacht habe, hätten sich bis 22 Uhr 170 Personen dort testen lassen. „Die Autofahrer warten sehr geduldig, bis sie an der Reihe sind. Die meisten reagieren mit viel Verständnis und nehmen auch Wartezeiten in Kauf“, sagt der DRK-Mitarbeiter.

Auch am Freitagmittag bildet sich innerhalb kurzer Zeit eine Schlange, die fast bis zur Autobahn reicht. Autos mit Wohnwagen, Wohnmobile und auch Lieferwagen stehen in der Reihe vor der Teststation. Vor dem Test befragen DRK-Mitarbeiter die Personen in den Wagen, woher sie kommen und warum sie sich testen lassen wollen. Auch wenn sich an den Stationen vor allem Rückkehrer aus sogenannten Risikogebieten, also Ländern und Regionen, in denen die Zahl der Corona-Infektionen besonders hoch sind, wie etwa in Teilen von Spanien oder auch im belgischen Antwerpen, testen lassen sollen, werde keiner, der sich untersuchen lassen wolle, abgewiesen, stellt Keilen klar. Ab diesem Samstag sind die Tests für Rückkehrer aus den Risikogebieten Pflicht. Nur wenn dieser negativ ist, können sie die verpflichtende Quarantäne beenden.

Viele, die an diesem Mittag vor der Teststation warten, kommen nicht aus sogenannten Risikogebieten. Wie etwa Romy Heitschmidt. Zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern kommt die Münsteranerin vom Wohnwagen-Urlaub aus Südfrankreich. Weil beide am Montag wieder zur Arbeit müssen, wollen sie vorher sichergehen, dass sie sich in den Ferien nicht infiziert haben.

Viele Urlauber seien mittlerweile sensibilisiert, sagt Keilen. „Sie wollen Gewissheit haben, dass sie sich nicht angesteckt haben.“

So auch Simon Graefe, ebenfalls aus Münster. Zusammen mit drei Freunden war er ebenfalls in Südfrankreich. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Aus Rücksicht auf unsere Familien lassen wir uns testen“, sagt der junge Mann, bevor ihn ein DRK-Mitarbeiter bittet, den Mund weit aufzumachen und „Ah“ zu sagen. Er führt das Teststäbchen tief in den Rachen und danach noch in die Nase. Nicht alle, die an diesem Freitagmittag getestet werden, lassen das unangenehme Prozedere so klaglos über sich ergehen wie der Münsteraner Graefe. Einige würgen, müssen husten, als ihnen der Teststab sanft in den Rachen geschoben wird. Andere ziehen erschrocken den Kopf zurück, als sich das Stäbchen der Nase nähert.

Die DRK-Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit für jeden einzelnen, haben Verständnis, wenn es nicht sofort klappt mit dem Test und versuchen es dann noch einmal. Graefe und seine Freunde glauben nicht, dass sie sich infiziert haben. „Wir haben uns im Urlaub an alle Regeln gehalten, haben Abstand eingehalten und Masken getragen.“ Trotzdem schwingt nun bei der Rückkehr die Unsicherheit mit, sich trotz allem mit dem tückischen Virus infiziert zu haben. Wenn der Test positiv ist, erhalten die vier, wie alle anderen, die sich testen lassen, nach spätestens drei bis vier Tagen eine Rückmeldung.

Er glaube nicht, dass er sich angesteckt habe, sagt auch ein Mann, Anfang 50, der in seinem alten VW-Bus eine Rundreise durch Frankreich gemacht hat. Bereits im Frühjahr wollte er sich untersuchen lassen, da sei er abgewiesen worden, weil er keine Symptome hatte. Die hat er nun zwar auch nicht. Er wolle nun endlich mal die Gelegenheit nutzen, sich auf das Virus testen zu lassen erzählt er. Auch aus Rücksicht auf andere. „Ich finde es klasse, dass es dieses Angebot hier gibt.“

Auch ein Mann aus Schweich (Trier-Saarburg) nutzt das Angebot an diesem Tag. Er sei gerade aus Finnland zurückgekommen, sagt er. Zwar sei das auch kein Risikogebiet. Aber er habe leichte Erkältungssymptome und wolle nun wissen, ob er sich womöglich infiziert habe. Da seine Hausärztin in Urlaub sei, sei er nun zu der Teststation gefahren. „Ich halte es für vernünftig, dass man sich testen lässt“, zumal er mit über 60 zur Risikogruppe zähle, bei der das Virus besonders gefährlich werden kann.

Ziel der Landesregierung sei es, durch die Teststationen Infektionen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Vorstellung der Strategie. Am späten Freitagnachmittag hat sie die Station auf dem Markusberg besucht. Die Mitarbeiter dort leisteten einen „essenziellen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, sagte Dreyer bei ihrem Besuch.