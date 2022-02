Bahnverkehr : Wann rollen wieder Fernzüge nach Trier? Bahn-Vorstand macht keine konkrete Zusage

Foto: TV/Bernd Wientjes

Trier Die von der Flut zerstörte Eifelstrecke soll bis Ende nächsten Jahres wieder durchgängig befahrbar sein. Auch soll sie elektrifiziert und auch zweigleisig ausgebaut werden. Das sagte Bahn-Vorstand Pofalla in Trier. Weniger konkret äußerte er sich in Sachen Fernverkehr in der Region.