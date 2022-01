Kriminalität : Hunderttausende Euro ergaunert: Prozess gegen mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger in Trier startet

In Trier stehen drei Angeklagte wegen mehrfachen Enkeltrick-Betruges vor Gericht. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Regelmäßig warnt die Polizei in der Region vor der sogenannten Enkeltrick-Masche. Kürzlich konnte sie drei mutmaßliche Betrüger festnehmen. Sie stehen nun in Trier vor Gericht. Was werden sie verraten?