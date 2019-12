Medizin : Hanf – was legal ist, und was nicht

Kleine Pflanze, große Diskussionen: Beim Thema Hanf kochen die Emotionen schnell hoch. Foto: dpa/Oliver Berg

Wittlich Warum in Wittlich doch kein Laden für Cannabis-Produkte eröffnet und was das mit Ermittlungen in Trier zu tun hat.

Es hätte ein Laden werden sollen, den es in Wittlich noch nicht gibt, erzählt Michaela Mück. Ihre 23-jährige Tochter wollte in der Trierer Landstraße einen CBD-Shop aufmachen. CBD steht für Cannabidiol. Der Stoff wird aus der weiblichen Hanfpflanze (Cannabis) gewonnen. Es enthält aber nicht das berauschende THC. Cannabidiol soll medizinisch wirken, gegen Schmerzen und Übelkeit, entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend. Entsprechende Produkte wie etwa Aromaöle aus Hanf sollten in dem Laden in Wittlich verkauft werden, sagt die 49-jährige Mück. Sie ist Arztehefrau. Ihr Mann betreibt unweit des bereits angemieteten Ladenlokals eine Allgemeinarztpraxis.

Immer wieder würden sie von Patienten gefragt, wo sie CBD bekommen könnten. Etwa wenn diese unter Schlaflosigkeit litten. Unter anderem für solche Kunden sollte das Geschäft sein, in dem sie auch für ein, zwei Stunden am Tag ausgeholfen hätte, sagt Mück.

Doch obwohl ihre Tochter einen Gewerbeschein habe für den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln und CBD-Produkten habe die Stadt Wittlich ihr nicht erlaubt, den Shop zu eröffnen. Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigt auf TV-Anfrage, man habe von der Ladeninhaberin wissen wollen, ob sie nur zugelassene Hanfprodukte verkaufen wolle. Nicht zugelassen sind Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel mit Anteilen von CBD. Darauf hat kürzlich auch das Verwaltungsgericht Gießen in einem Urteil hingewiesen. Laut Stadtverwaltung Wittlich habe die Betreiberin des geplanten Shops bislang nicht plausibel die Bedenken ausräumen können. Man habe ihr aber nicht die Gewerbeerlaubnis entzogen. Was vermutlich auch nicht nötig sein wird. Michaela Mück kündigte an, dass der Laden nicht eröffnet werde, nachdem die Stadt mitgeteilt habe, dass die CBD-Produkte, die dort verkauft werden sollten, nicht zugelassen seien.

Laut Trierer Staatsanwaltschaft ist der Verkauf von Produkten, die Teile von Cannabispflanzen und einen geringen Anteil von THC enthalten, nur dann erlaubt, „wenn er ausschließlich gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken dient“. Gewerbliche Zwecke sind demnach etwa Textilien oder auch Kosmetika aus Hanf. Der Verkauf von CBD-Produkten stellt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein strafbares Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz dar, falls die Produkte Teile von Cannabispflanzen enthielten. Mit dieser Begründung ermittelt die Behörde seit April gegen die Betreiber eines CBD-Shops und einer Kneipe, in der angeblich CBD-Produkte verkauft wurden. Für Schlagzeilen sorgte in diesem Zusammenhang die Beschlagnahmung eines Verkaufsautomaten im Trierer Karl-Marx-Viertel. In dem Automaten wurden CBD-Produkte verkauft. Die Ermittlungen gegen die Betreiber der Shops liefen noch, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die chemischen Untersuchungen der bei den Durchsuchungen sichergestellten Substanzen seien noch nicht abgeschlossen. Derzeit gebe es keine weiteren Ermittlungsverfahren wegen des Verkaufs von CBD-Produkten bei der Staatsanwaltschaft Trier.

Doch wie gefährlich sind Lebensmittel aus Hanf wirklich? Schließlich finden sich in vielen Supermarktregalen etwa Mehl, Brotaufstriche, Brötchen oder Tee aus Bestandteilen von Hanf. Laut Verbraucherzentrale Bundesverband befinden sich vorrangig Lebensmittel auf dem Markt, die mit Hanfsamen produziert worden seien. Diese Samen enthielten ähnlich wie Nüsse hochwertiges Eiweiß, Fettsäuren und Ballaststoffe. Zwar werden den Hanfsamen gesundheitliche Wirkungen etwa zur Senkung des Cholesterinspiegels und des Blutdrucks zugesprochen. Diese seien wissenschaftlich aber nicht nachgewiesen, sagen die Verbraucherschützer. Zwar enthielten die Samen kein THC, das die Psyche beeinflussen kann. Aber bei der Ernte könnten diese mit Pflanzenteilen, etwa Blüten, Blättern oder Stängeln in Berührung gekommen sein, die THC enthielten. Daher könne der Bestandteil durchaus auch in aus Hanfsamen hergestellten Lebensmitteln enthalten sein.

