Trier Eifeler CDU-Politiker Schnieder fordert Änderung der gerade erst geänderten Straßenverkehrsordnung. Anwälte aus der Region warnen vor unverhältnismäßigen Strafen.

Die neue Straßenverkehrsordnung ist gerade mal drei Wochen gültig, und schon soll sie wieder geändert werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die gerade erst verschärften Regeln zu Fahrverboten für Raser angesichts von Protesten wieder kippen. Kritiker bezeichnen den neuen Bußgeldkatalog als Führerscheinfalle.

Der CSU-Politiker nennt das seit Ende April geltende Regelwerk „unverhältnismäßig“. Konkret geht es darum, dass nun schon ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26. Scheuer will den Ländern nun vorschlagen, das Fahrverbot zu streichen – dafür soll das Bußgeld von 80 Euro auf 100 Euro steigen. Nicht geändert werden sollen die härteren Strafen für die Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern. So ist unter anderem fürs Überholen von Radfahrern seit Ende April ein Mindestabstand von 1,50 Metern innerorts und zwei Metern außerorts vorgeschrieben. LKW über 3,5 Tonnen müssen innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss.