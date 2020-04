Kostenpflichtiger Inhalt: Beratung am Mittwoch : Können Schulen und Geschäfte ihre Türen bald wieder öffnen?

Foto: dpa/Armin Weigel

Trier Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellt Lockerungen in Aussicht. Am Mittwoch dürften bei einem Gipfelgespräch von Kanzlerin und Länderchefs erste Weichen gestellt werden.

Werden noch in dieser Woche erste Lockerungen der wegen des Coronavirus verhängten strikten Beschränkungen beschlossen? Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dies zumindest in Aussicht gestellt.

In einem ARD-Interview sagte die Trierer SPD-Politikerin, sie könne sich gut vorstellen, dass etwa der Einzelhandel schon bald wieder öffnet. Die Menschen verhielten sich beim Einkaufen sehr diszipliniert. Dreyer mahnte aber auch, dass man nach möglichen Lockerungen eine neue Hygieneoffensive benötige. So schnell in die Normalität werde es nicht gehen, das müsse jedem Bürger auch gesagt werden. Alles andere sei ein Trugschluss, so die Ministerpräsidentin. Die Gesundheit stehe weiterhin an erster Stelle.

Das sagte auch der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Wenn eine Lockerung gesundheitlich vertretbar sei, wolle er, dass „zuerst die kleinen Läden und Geschäfte, die Mittelständler in Gemeinden und Städten, wieder aufmachen dürfen“, sagte er im Interview mit unserer Zeitung, in dem er der Landesregierung vorwirft, Insolvenzen und steigende Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen, weil diese Anträge von Unternehmern zu langsam bearbeite.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei wird nach Angaben Dreyers sicher auch diskutiert, wann der Schulbetrieb stufenweise wiederaufgenommen werden kann.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Merkel hatte die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ für das weitere Vorgehen bezeichnet. Zur Sekundarstufe I gehören etwa Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10.