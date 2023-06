Ärger mit Behörde wegen Baustelle Warum seit einigen Tagen so viele Laster durch Nittel fahren

Die Arbeiten auf einer großen Fläche am Ortsrand von Nittel laufen geschäftig. Damit das Weingut Matthias Dostert seinen neuen Betrieb aufbauen kann, muss an der Stelle zunächst der Hang abgegraben werden. Rund 15.000 Kubikmeter Erdaushub fallen an. Alleine um dieses Material abzutransportieren, werden laut Berechnungen der Planer in den ersten Wochen des Projekts 2000 Fahrten mit Kipplastern nötig. Rund 1300 weitere Fahrten folgen im weiteren Verlauf der Bauarbeiten.