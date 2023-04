Verweis auf Bürgervotum von 2014 Neue Windkraft-Chancen für Hermeskeil: Kritiker fordern größeren Abstand zu Häusern

In Gusenburg drehen sich vier neue Windräder, bei Bescheid laufen Vorarbeiten zur Erweiterung des Windparks an der A1. Schon länger in Planung sind Anlagen bei Reinsfeld, Grimburg, Hermeskeil und Beuren. Sollten alle diese Pläne tatsächlich umsetzbar sein, würde die Zahl der Windräder in der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil erheblich steigen.