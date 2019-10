Trier Um zu verhindern, dass Tickets noch teurer werden, soll Luxemburg den hiesigen Nahverkehr finanzieren. Das schlägt der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit vor.

Das Land will offenbar seinen Anteil zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Trier nicht erhöhen, um damit höhere Ticketpreise zu verhindern. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums verwies auf Anfrage unserer Zeitung darauf, dass die Landesregierung im vergangenen Jahr den Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mit 810 000 Euro unterstützt hat. An dieser Finanzierungsvereinbarung scheint man in Mainz auch nicht rütteln zu wollen.

Die Situation im Saarland sei nicht mit der in Rheinland-Pfalz vergleichbar, sagte die Sprecherin des Verkehrsministeriums in Mainz. Im Saarland gebe es nur einen Verkehrsverbund, hierzulande fünf mit zum Teil unterschiedlichen Tarifen.

Allerdings scheinen auch die hiesigen Kommunen nicht bereit zu sein, mehr für den Nahverkehr in der Region zu zahlen. Mit dem Beschluss, die Tarife im kommenden Jahr „nur“ um 2,65 Prozent zu erhöhen, hätten sich die Kreise „erstmals in der Geschichte des VRT gegen die wirtschaftlich empfohlene Tariferhöhung entschieden“ und müssten daher im kommenden Jahr die geringeren Einnahmen der Verkehrsunternehmen ausgleichen, sagt VRT-Geschäftsführerin Barbara Schwarz. Die Unternehmen verlangten wegen gestiegener Kosten unter anderem für Personal und Treibstoff eine Preiserhöhung um über sechs Prozent.

Um künftig zu verhindern, dass Busse und Bahnen in der Region immer teurer werden, soll Luxemburg für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Trier zahlen. Das schlägt der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit vor, der auch VRT-Vorsitzender ist.

Wenn Luxemburg in die Finanzierung des hiesigen Nahverkehrs einsteige, würden Pendler „vermehrt direkt vom Heimatort den ÖPNV nutzen und somit gänzlich auf das Auto verzichten“, schreibt Streit in einem Brief an Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel. Der Landrat bringt den Vorschlag in Zusammenhang mit der Forderung seines Kreises und von Trier-Saarburg und Trier nach einem Steuerausgleich durch Luxemburg für die hier lebenden und im Nachbarland arbeitenden Grenzgänger (der TV berichtete). Eine Antwort des luxemburgischen Premiers auf Streits Vorschlag gibt es bislang noch nicht.