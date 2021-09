Katastrophe : Hätte die Katastrophe verhindert werden können?

Hinter einem Tunnel der Rotweinstraße durch das Ahrtal hat die Sturzflut am 14. und 15. Juli eine Straße mitgerissen. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Landtag debattiert am Mittwoch über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe. CDU und AfD haben Anträge dazu gestellt.

Wie konnte es zu der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz kommen, bei der im Juli 134 Menschen starben? Das soll ein Untersuchungsausschuss klären. Der Landtag wird sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch gleich mit zwei Anträgen für einen solchen Untersuchungsausschuss beschäftigen.

Sowohl die AfD als auch die CDU wollen einen solchen Ausschuss. „Wir werden in diesem Ausschuss alles dafür tun, die Abläufe minutiös aufzuhellen und die Verantwortlichkeiten für das offenkundig desaströse Krisenmanagement und seine verheerenden Folgen aufzuklären“, begründet AfD-Fraktionschef Michael Frisch den Antrag und ergänzt: „Das sind wir den Opfern der Katastrophe und ihren Familien schuldig.“ Im Mittelpunkt des AfD-Antrags stehen die Warnungen vor der Flut und die Hochwasserschutzmaßnahmen.

Die CDU will im Ausschuss die Hochwasserwarnungen in den Tagen vor der Katastrophe, die Fluttage 14. und 15. Juli und schließlich wie die Katastrophe in den Wochen danach bewältigt wurde, hinterfragen.

Es zeichnet sich ab, dass keine der anderen Fraktionen für den AfD-Antrag stimmen wird. Die CDU erhält hingegen Unterstützung von den Freien Wählern, wie deren Fraktionsgeschäftsführer Stefan Wefelscheid unserer Redaktion mitteilte. „Angesichts der 134 Toten ist der Wunsch der Bevölkerung nach Aufklärung verständlich. Den Menschen vor Ort ist die Politik eine schnelle und gründliche Antwort schuldig.“ Zwei Monate nach der Flutkatastrophe sei der Zeitpunkt gekommen, der Frage nachzugehen, ob Fehler gemacht wurden und wer dafür die rechtliche sowie politische Verantwortung trage, so Wefelscheid. Dem Vernehmen nach wollen sich die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP enthalten.

Ein Untersuchungsausschuss kann wie ein Gericht Zeugen vorladen und Akteneinsicht beantragen.

Es gehe nicht in erster Linie darum, der Landesregierung Fehler oder Versäumnisse nachzuweisen, sagt Gordon Schnieder. Der Eifeler ist CDU-Fraktionsvorsitzender und soll Obmann seiner Partei im Ausschuss werden. Es gehe darum, wie es dazu gekommen ist, dass durch die Flut Menschen gestorben sind und ob das hätte verhindert werden können, sagte Schnieder im Gespräch mit unserer Redaktion. Er will vor allem Aufklärung darüber, wer in den Tagen vor der Katastrophe davon gewusst hat oder aber hätte wissen können, wie sich die Lage entwickelt.

Interessant dabei dürfte die Einschätzung des Umweltministeriums sein. Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte am Nachmittag des 14. Juli, ein paar Stunden vor der Flut in der Eifel, an der Kyll und der Ahr in einer Pressemitteilung noch Entwarnung gegeben, es drohe „kein Extremhochwasser“. Und das obwohl das Landesamt für Umwelt am Morgen dieses Tages um 11 Uhr vor „stark steigenden Wasserständen in der Mosel und ihren Zuflüssen“ gewarnt und „steile Wasserstandsanstiege“ an Kyll, Prüm und Nims vorhergesagt hat, wie aus einem unserer Redaktion vorliegenden Hochwasserbericht vom 14. Juli hervorgeht. Für die Ahrregion sei bereits an dem Vormittag die zweithöchste Hochwasserwarnstufe ausgerufen worden, ab 17.17 Uhr sogar die höchste, teilt ein Sprecher der Landesbehörde auf Anfrage unserer Redaktion eine Woche nach der Flut mit. Auch für andere Regionen etwa in der Eifel seien entsprechende Warnungen herausgegeben worden.

Schnieder glaubt, dass es vor allem im Ahrtal Versäumnisse auf allen Ebenen bis in die Kommunen hinein gegeben habe. Daher sollen vor dem Untersuchungsausschuss nicht nur Regierungsmitglieder wie vermutlich Spiegel und Innenminister Roger Lewentz (SPD), der am Abend des 14. Juli die Einsatzleitung des Landkreises Ahrweiler besucht hat, und dort laut Staatskanzlei „einen konzentriert arbeitenden Krisenstab“ vorgefunden habe, aussagen, sondern wohl auch der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, Thomas Linnertz, der Tage nach der Katastrophe die Leitung des Krisenstabs im Ahrtal übernommen hat. Auch Mitglieder des Landesamtes für Umwelt und der Kreisverwaltung Ahrweiler sollen nach den Vorstellungen von Schnieder aussagen. Die CDU-Fraktion schließt nicht aus, dass Staatsanwälte befragt werden könnten.