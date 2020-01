Katholische Kirche : Missbrauchsskandal - „Es wird weiter schmerzlich bleiben“

Vor einem Jahr demonstrierten Mitglieder der Opfervereinigung Missbit vor dem Trierer Priesterseminar gegen die ihrer Meinung nach schleppende Aufarbeitung. Foto: Friedemann Vetter

Trier Der Trierer Bischof Stephan Ackermann glaubt, dass der Missbrauchsskandal die katholische Kirche noch weiter beschäftigen wird.

Zehn Jahre ist es her, dass der Jesuit Klaus Mertes mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich machte und ein Stein ins Rollen geriet, der in der katholischen Kirche vieles zum Einsturz brachte und bis heute in Bewegung ist. Wie lange noch, ist unklar. Auch der kirchliche Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann wagt keine Prognose. In einem anderen Punkt aber legt sich der Trierer Bischof fest: „Es wird weiter schmerzlich bleiben und zu Enttäuschungen führen“, sagt der 56-Jährige.

Stephan Ackermann ist an diesem Donnerstag ein gefragter Mann. Im sogenannten Bischofshof neben der Liebfrauenkirche gibt er an diesem Vormittag wegen des 10. Jahrestags ein Interview nach dem anderen. Ackermann, der fast so lange Missbrauchsbeauftragter ist, muss sich die immer gleichen Fragen anhören. Es geht um die Entschädigung der Opfer, die Aufarbeitung in den einzelnen Bistümern und die Dissonanzen unter den 27 deutschen Diözesanbischöfen.

Extra Bislang 162 Opfer im Bistum Trier Seit 2010 haben sich nach Bistumsangaben 162 Opfer beim Bistum gemeldet. Von 77 Frauen und Männern wurden bereits verstorbene Priester beschuldigt, von 85 Personen noch lebende Geistliche. 53 wegen Missbrauchs beschuldigte Priester seien bereits verstorben, 36 lebten noch. Bislang seien 105 Anträge auf finanzielle Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids bewilligt und insgesamt 506 000 Euro ausgezahlt worden; allerdings nicht aus Kirchensteuermitteln, wie das Bistum betont. Wo möglich, fordert das Bistum die finanziellen Leistungen von den Tätern zurück. Darüber hinaus könnten auch Therapiekosten übernommen werden.

Der Trierer Bischof versucht, in seinen Antworten Zuversicht zu versprühen. Doch ein Satz wie, er erwarte, dass die Bischöfe bei ihrem nächsten Treffen eine „abgestimmte Klarheit“ über die unabhängige Aufarbeitung in den einzelnen Bistümern finden würden, klingt dafür dann doch ein wenig zu verquast. Stephan Ackermann hat in den zehn Jahren als Missbrauchsbeauftragter gelernt, wie schnell er es sich mit einem einzig womöglich etwas unklug gewählten Halbsatz verscherzen kann: bei den Opfern, den Priestern, den Gläubigen oder seinen Bischofskollegen, von denen manche von den Initiativen des Trierer Kollegen ohnehin wenig halten.

Stephan Ackermann sagt, dass er gelernt hat, damit zu leben, dass „die einen applaudieren und die anderen kritisieren oder umgekehrt“, wie er sagt. Und: „Da wird es keinen Applaus geben.“

Aber reichlich Kritik: In den zurückliegenden Monaten war der Gegenwind für Stephan Ackermann besonders heftig. Beim Thema Entschädigungszahlungen für die Opfer setzte sich der 56-Jährige Ende des Jahres gleich doppelt ins Fettnäpfchen, als er die Kirchensteuer dafür anzapfen wollte und noch einen unglückseligen Maut-Vergleich hinterherschob, für den er sich freilich am nächsten Tag entschuldigte. Von Ackermanns Kirchensteuervorschlag distanzierten sich in der Folge zumindest gefühlt so ziemlich alle anderen Bischöfe, so mancher auch erst, nachdem er mitbekommen hatte, auf wie wenig Gegenliebe der Vorschlag in weiten Teilen der Bevölkerung stieß.

Ackermann will den Vorschlag an diesem Donnerstagvormittag zwar auch auf Nachfrage nicht wiederholen, aber zurücknehmen will er ihn ausdrücklich auch nicht. „Wir müssen sehen, wo wir die Mittel hernehmen“, sagt er stattdessen.

Nur ein paar hundert Meter vom Bischofshof entfernt, in der Steipe am Trierer Hauptmarkt, wird sich wenige Stunden später die Opferinitiative Missbit mit einem Mann treffen, der dem Trierer Bischof im vergangenen Jahr das Osterfest ziemlich verhagelt hat. Der Kriminologe und ehemalige niedersächsische Justizminister Christian Pfeiffer hatte Ackermann in einem Interview mit der Zeit vorgeworfen, seinem Forschungsinstitut Geld angeboten und ihn selbst bedroht zu haben, um ihn und seine Kollegen zum Schweigen zu bringen. „Das war eine richtige Bedrohung, der Versuch einer Nötigung“, wird Pfeiffer in dem Interview zitiert.

Hintergrund ist eine ursprünglich bei dem niedersächsischen Institut in Auftrag gegebene Forschungsarbeit über Missbrauch in der katholischen Kirche, die vor Abschluss im Januar 2013 von der Kirche gekündigt wurde – wegen des „zerrütteten Vertrauensverhältnisses“, wie es hieß.