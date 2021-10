Flutkatastrophe : Hoffen auf ein warmes Weihnachtsfest

Region Während nach der Flut rundherum das Leben allmählich zum gewohnten Gang zurückkehrt, ist für zahlreiche Betroffene seit der Unglücksnacht nichts mehr, wie es war. Drei Schicksale, stellvertretend für so viele Menschen, die von Normalität weit entfernt sind.

(hpl/red) Seit die Flutwelle in der Nacht zum 15. Juli Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) überschwemmte und alles mitriss, was die Menschen besaßen, hat Nathalie Schmitz (Name geändert) mit ihrem Mann und vier Kindern in einem großen Zelt am Kyllufer gelebt – auf einer Wiese gegenüber ihrem Wohnhaus.

Aber dort ist es inzwischen zu kalt, die Familie zog ins Haus zurück, in dem die Wände wieder frisch verputzt sind. Eine Kochplatte, ein Elektro-Radiator, ein Biertischset müssen vorerst ausreichen. „Jetzt hausen wir tagsüber hier“, sagt die 37-Jährige. Sie hatte es gewissermaßen doppelt getroffen, wie sie erzählt: Sie kochten gerade, als das Hochwasser ihr Haus flutete und der Strom ausfiel. Als das Netz wieder unter Spannung war und das Ceranfeld erneut heiß wurde, lagen Dinge, die die Familie vor dem Wasser hatte retten wollen, auf dem Herd. Das Feuer, das ausbrach, machte auch die oberen Geschosse unbewohnbar.

„Wie schaffen wir das?“ Diese Frage begleitet die Familie, deren Haus nicht gegen Elementarschäden versichert war, nun seit Monaten. Für die jüngste Tochter sei es ein Abenteuer gewesen, mal im Zelt zu leben. „Für die anderen war es sehr schwierig, dass von jetzt auf gleich alles weg war.“

Inzwischen ist ein Obergeschoss so weit, dass alle dort schlafen können. Vor der Tür steht ein Sanitärcontainer. 11 000 Euro kostete die neue Elektrik, das Badezimmer wird noch teurer, auch die Heizung ist kaputt. Ein paar Tausend Euro Soforthilfe sind da schnell weg. „Wir haben alle keine Energie mehr“, sagt Schmitz.

Unweit entfernt lebt Marianne Oberhausen. Während in den umliegenden Häusern der Putz von den Wänden gehämmert wird, liegen in ihrem Haus die roten Bruchsteinwände schon blank und die Trocknungsgeräte surren.

Dass etwas nicht stimmt, hatte sie am 14. Juli im Badezimmer bemerkt. Da habe es plötzlich gegluckert, dann sei das Wasser aus der Toilette und der Badewanne gekommen. Als sie ins Wohnzimmer ging, lief es dort bereits zur Hintertüre rein. „Das Wasser ging mir bis hier“, sagt die 75-Jährige und hält eine Hand in Achselhöhe. Sie weiß das so genau, weil sie zurückkehrte, in der Hoffnung noch etwas zu retten. Doch es gab nichts mehr zu retten. „Ich habe nichts mehr. Nicht mal die Sterbeurkunde von meines Mann“, sagt die Seniorin traurig.

Einen kleinen Lichtblick gibt es. Den Koi, der mit 60 Goldfischen in ihrem Gartenteich lebte, haben Kinder etwas unterhalb auf der Straße schwimmen sehen. Er wurde gefangen und wird eines Tages zurückkehren, wenn der Teich repariert ist. Jahre sei der Koi bei ihnen gewesen, sagt Marianne Oberhausen. „Da hat mein Mann sicher von oben gut auf ihn aufgepasst.“

Die Seniorin hofft, an Weihnachten wieder normal in ihrem Haus leben zu können. Wie Hunderte andere Eifeler. Mit einer Heizung, die wärmt.

Szenenwechsel nach Brecht (Eifelkreis Bitburg-Prüm): Auch hier wurden vor 100 Tagen viele Häuser zerstört, als die Prüm über ihre Ufer trat. Dieter Wenzel wird diese Nacht nicht vergessen.

Er bangte um sein Leben. Und um das seines Vaters, mit dem er zusammen in einem liebevoll restaurierten Haus an der Prüm in Brecht wohnte. Das ist seit jener Nacht Geschichte.

In einer Geschwindigkeit, die bis dahin unvorstellbar war, hatte sich die sonst so beschauliche Prüm zu einem reißenden Strom entwickelt. Meterhohe Wellen prallten mit Wucht gegen das Haus der Wenzels. Es krachte, erste Risse zeigten sich in den Wänden, dann stürzte ein Teil der Außenmauer tosend zusammen.

Dieter Wenzel und sein Vater Jakob konnten in letzter Minute aus einem Fenster gerettet werden. Dann brach das Haus in Stücke. Die Ruine steht noch. „Unser Haus muss abgerissen werden, da ist nichts mehr zu machen“, sagt Dieter Wenzel.

Er hat eine neue Wohnung beziehen müssen. „Wenn ich heute da­ran denke, dass ich noch mit meinem Vater rausschwimmen wollte, unvorstellbar.“

In den Fluten ertranken im Ahrtal Menschen, auch im Eifelkreis hat ein Camper nicht überlebt, der 14 Tage nach der Hochwasserkatastrophe bei Prüm gefunden wurde. „Diese Nachrichten von der Ahr – da hatten wir ja noch Glück“, sagt Wenzel. Kurz habe er tatsächlich auch gedacht: „Das hier ist dein letzter Tag“.

Da saß sein 81-jähriger Vater auf der Fensterbrüstung im ersten Stock, die Beine nach außen baumelnd. „Ich habe ihn von hinten gehalten“, sagt Wenzel. Unter den beiden die peitschenden Wellen. „Ich sagte: Komm, lass uns springen, dass ist besser, als wenn über uns das Haus zusammenstürzt. Mein Vater wollte aber bleiben.“

Die beiden wurden von der Feuerwehr mit dem Radlader gerettet. Wenig später ging alles verloren, was bis dahin ihr Leben ausmachte.

Im Ort halfen die Menschen sich gegenseitig.

Die Wenzels konnten, nachdem sie für zehn Tage ins Hotel mussten, wieder in Brecht einziehen. „Unser Vermieter war sehr entgegenkommend, es ist das ehemalige Haus seiner Eltern, das seit zwei Jahren leerstand.“

Ein gutes Dutzend Nachbarn war gleich zur Stelle. „Die kamen hier angeschwirrt, haben geputzt, Gardinen gewaschen, Schränke ausgeräumt. Unglaublich. Einfach wunderbar.“