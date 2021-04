Was führt die beiden Großraubtiere, Luchs und Wolf, in das zerklüftete Waldgebiet zwischen Hasborn, Greimerath, Plein, Gipperath und Niederöfflingen? Der TV hat sich in dem urigen und zerklüfteten Tal mit seinen tiefen Schluchten, dunklen Wäldern und zahlreichen Bachläufen umgesehen.