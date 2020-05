Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunales : Neubau, Sanierung und Termine

Die ehemalige Jugendberge in der Nähe der Burg Landshut ist schon seit geraumer Zeit geschlossen. Foto: Klaus Kimmling/klaus kimmling

Bernkastel-Kues In der Sitzung des Rates der Stadt Bernkastel-Kues an diesem Donnerstag geht es um Wichtiges: Dazu zählen der Neubau eines Hotels am Forumsplatz, der Ausbau der Cusanusstraße und die Jugendherberge.

Nach den Corona-bedingten Verzögerungen des Sitzungsbetriebs haben sich einige wichtige Themen angestaut, die der Stadtrat Bernkastel-Kues an zwei Sitzungen am Donnerstag (28. Mai, 18 Uhr, Güterhalle) und nächste Woche Donnerstag (4. Juni, 18 Uhr, Güterhalle) abarbeiten wird.

Cusanusstraße: Im öffentlichen Teil der Sitzung am 28. Mai geht es unter anderem um den Ausbau der Cusanusstraße mit der Vorstellung der Bauabschnitte und der Entscheidung über die Baumaterialien der Bürgersteige. Das Cusanusstraßen-Projekt ist dabei in mehrere Bauabschnitte untergliedert, die jeweils individuell umgeleitet werden. Die Bauarbeiten an diesem Mega-Projekt, das eine wichtige Verbindung zwischen Wittlich und dem Hunsrück ist, sollen voraussichtlich bis zum Sommer 2023 dauern. Zirka 12 000 Fahrzeuge nutzen die Straße täglich. Insgesamt werden 6,2 Millionen Euro investiert.

Jugendherberge: Die ehemalige Jugendberge in der Nähe der Burg Landshut ist schon seit geraumer Zeit geschlossen. Sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Und es ist zudem unklar, ob das Deutsche Jugendherbergswerk den Betrieb wieder aufnimmt. Erst vor kurzem gab das DJH bekannt, dass auch die Jugendherberge in Traben-Trarbach geschlossen bleiben soll. Nichtsdestotrotz plant die Stadt Bernkastel-Kues den Neubau einer Jugendherberge am-Peter Kremer-Weg, wozu ein privater Investor gefunden wurde. Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Port vor kurzem dem TV eröffnete, sei man in der Hinsicht des Pächters völlig offen. Daher sei auch der Betrieb als Hostel vorstellbar. Port: „Es ist wichtig, dass wir eine Jugendherberge oder ein vergleichbares Familienhotel hier in Bernkastel-Kues haben.“

Hotel am Forumsplatz: Bereits vor 23 Jahren war im Bebauungsplan für den Forumsplatz ein Hotelbau vorgesehen. Das betont Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Nun ist eine Fläche neben dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum frei geworden, die bislang als Baustofflager genutzt wurde. Insgesamt könnten dort 103 Hotelzimmer entstehen. Es gibt bereits eine konkrete Planung und einen Investor. Nach der Planung könnten im ersten Obergeschoss des Gebäudes 37 Zimmer und ein Saal für Veranstaltungen entstehen. Im zweiten Obergeschoss sollen 47 Zimmer eingerichtet werden, weitere 19 wären dann im Dachgeschoss, das durch einen Wellnessbereich mit Terrasse und Burgblick ergänzt wird. Im Untergeschoss des Gebäudes sollen neben den Technik- und Lagerräumen in der neu anzulegenden Tiefgarage 64 Autos Platz finden. Die Zufahrt erfolgt von der Cusanusstraße über die bestehende Tiefgarage am Forumsplatz. „Das sind alles große Bauprojekte, die nun auf die Stadt zukommen. Unser Anteil beschränkt sich darauf, dass wir diese ermöglichen,“ sagt Port.