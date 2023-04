Stammsitz in Veldenz Bäckerei Petry schließt Stammhaus, Nachfolger für Wittlicher Filiale gefunden

Es war ein wochenlanges zähes Ringen, das Insolvenzverwalter Alexander Zimmer, Rechtsanwalt in Trier, nun hinter sich gebracht hat. Die Veldenzer Bäckerei Petry hatte Ende vergangenen Jahres bereits zwei Filialen geschlossen. Dabei handelte es sich um eine Filiale in Trier-Euren (im dortigen Netto-Markt) und die erst vor wenigen Jahren eröffnete, neu gestaltete Filiale „Überbrot“ in der Nähe der Wittlicher Schlossgalerie.