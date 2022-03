LGS : Aus der Traum von der Landesgartenschau an der Mittelmosel - „Arbeit war nicht umsonst“

Kueser Plateau. Foto: Hans-Peter Linz/trier-fly.de Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Die Landesgartenschau 2027 kommt nicht an die Mittelmosel sondern nach Neustadt an der Weinstraße. Die Enttäuschung ist groß, denn das Konzept der Mittelmosel war klar an die Ausschreibung der Landesregierung angepasst. Es gibt aber auch einen Lichtblick der Hoffnung aus dem Wirtschaftsministerium.