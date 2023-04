Urteil gegen Bürgermeister verunsichert Kommunen Gefahr für Kinder? Warum ein Teich in Malborn der Ortschefin Kopfzerbrechen bereitet

Ortsbürgermeisterin Petra-Claudia Hogh hat ein „schlechtes Gefühl“, wenn sie an den Angelweiher am Malborner Ortsrand denkt. Sie fragt sich, ob er womöglich für Kinder zur Gefahr werden könnte. „Das Gelände ist offen zugänglich.“ Die Ufer, an manchen Stellen zugewachsen, fielen teils steil ab: „Wenn ein Kind dort hineinfällt, kann es sich nicht ohne Weiteres retten“, glaubt die Ortschefin.