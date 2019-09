Kostenpflichtiger Inhalt: Abfall : Regionale Müllgebühren im Landesvergleich weiter im Keller

Foto: vetter friedemann

Trier Die Abfallentsorgung wird ab Januar nächsten Jahres teurer und gleichzeitig vereinheitlicht. Dennoch wird es je nach Wohnort Unterschiede geben. Warum eigentlich?

In Sachen Abfallentsorgung ist die Region Trier weiter auf Harmonisierungskurs: Nachdem der Trierer Stadtrat und die vier Kreistage zugestimmt haben, kann die neue Gebührenstruktur Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Danach wird die Müllabfuhr für die meisten Verbraucher zwar teurer – um 23 bis 34 Prozent. Gleichzeitig soll aber auch derjenige durch vergleichsweise niedrige Kosten profitieren, der weniger Müll verursacht. Nach Angaben des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) werden die Müllgebühren auch nach der Gebührenerhöhung zu den günstigsten in Rheinland-Pfalz gehören. Das sagte ART-Sprecherin Kirsten Kielholtz unserer Zeitung.

Bei dem zuletzt vom Mainzer Umweltministerium vor zwei Jahren gemachten Gebührenvergleich schnitt der Eifelkreis Bitburg-Prüm am günstigsten ab. Dort zahlt ein Vier-Personen-Haushalt derzeit durchschnittlich 80,30 Euro im Jahr. Rheinland-pfälzischer Spitzenreiter ist nach dieser Erhebung die Stadt Pirmasens, wo eine vierköpfige Familie mit 279 Euro fast das Vierfache für die jährliche Müllentsorgung berappen muss.

EXTRA Müllmenge muss sinken Der rheinland-pfälzische Abfallwirtschaftsplan geht beim Hausmüll nach Angaben des Zweckverbands ART von einer Zielgröße von jährlich maximal 140 Kilogramm pro Einwohner für das Jahr 2025 aus. In der Region Trier liegt dieser Wert derzeit bei jährlich über 210 Kilogramm pro Einwohner. Um die Hausabfallmenge zu senken, setzt das Land auf verursachergerechte Gebührensysteme und Abfallvermeidung.

Die Stadt und der Kreis Trier-Saarburg gehören mit durchschnittlichen Entsorgungskosten in Höhe von knapp 90 Euro im Jahr ebenfalls zu den preiswertesten Kommunen in Rheinland-Pfalz. Einschränkend muss natürlich gesagt werden, dass ein Vergleich der einzelnen Kommunen und Zweckverbände mitunter schwierig ist, weil Abfuhrrhythmus, Tonnengröße oder in den Kosten enthaltener Abfall verschieden sein können. Der Grund, warum etwa der rheinland-pfälzischer Steuerzahlerbund – anders als der nordrhein-westfälische – keine Vergleichszahlen mehr veröffentlicht. Andere dagegen schon: Auch in einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft über die Müllgebühren in deutschen Städten liegt Trier im unteren Drittel.

Landesabfallbilanz 2017: Vergleich Müllgebühren im Land. Foto: Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz

