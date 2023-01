Sicherheit : Macht die Politik Karneval kaputt?

Trier Für größere Fastnachtsumzüge gelten in diesem Jahr erstmals höhere Sicherheitsanforderungen. Aus Sicht von Karnevalisten sind die Anforderungen übertrieben. Das Land sieht in dem neuen Gesetz aber keinen Grund, dass Umzüge abgesagt werden.

Amokfahrten wie diese oder der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz führt das rheinland-pfälzische Innenministerium als Begründung für schärfere Sicherheitsanforderungen an Großveranstaltungen an. Seit 2021 gilt ein neues Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Veranstalter auch für kleine Feste müssen ein Sicherheitskonzept vorlegen und einen Ordnungsdienst einrichten, wenn es das kommunale Ordnungsamt von ihnen verlangt. Bereits im vergangenen Jahr haben die neuen Vorgaben zu Verunsicherungen bei Veranstaltern etwa von Weinfesten geführt. In der Moselgemeinde Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) war deshalb das Weinfest abgesagt worden, in Bernkastel-Kues ist beim Weinfest der Umzug abgesagt worden.