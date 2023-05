Soziales Pflegekräfte am Limit: Kammer fordert Vier-Tage-Woche und frühere Rente

Mehr Wertschätzung, mehr Geld, mehr Personal – das erwarten Pflegekräfte im Land von ihren Arbeitgebern. Bei einer von der Pflegekammer initiierten Umfrage, an der 291 in der Pflege Beschäftigte teilnahmen, gab eine Mehrzahl der Teilnehmer an, dass sie sich mehr Anerkennung wünschen. „Die Umfrage bestätigt unsere Annahme, dass es um weit mehr als nur um ein höheres Gehalt geht. Wertschätzung und Anerkennung für den Pflegeberuf sind ebenfalls von zentraler Bedeutung für Pflegefachpersonen“, sagte Kammer-Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer.