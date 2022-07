Rechtsstreit : Kennzeichen einkassiert: Land will 2.300 Euro fürs Aufbewahren

Der Angeklagte hatte die Eurofelder seines Autokennzeichen mit schwarzer Folie überklebt. Bei einer Polizeikontrolle wurde es eingezogen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier Wenn der Staat ein ungültiges Autokennzeichen sicherstellt, kann das für den Besitzer ganz schön teuer werden. Am Mittwoch beschäftigt sich das Trierer Verwaltungsgericht mit so einem Fall, weil der Kläger die saftige Gebühr nicht zahlen will.