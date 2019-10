So lief die „warme“ Übergabe des Bundeswehrbunkers in Traben-Trarbach

Kostenpflichtiger Inhalt: Cyberbunker in Traben-Trarbach

Trier Der Bunkerverkauf hat das Zeug zum politischen Skandal. Denn nicht nur Behörden, auch ein Bundestagsabgeordneter und selbst ein Staatssekretär haben Druck aufgebaut, um den Verkauf möglichst schnell über die Bühne zu bringen.

Wie konnte es passieren, dass der deutsche Staat einen bestens ausgestatteten High-Tech-Bunker an Kriminelle verkauft? Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert eine Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Peter Bleser (CDU) vom 15. August 2012. Zeigt sie doch, welch enormer politischer Druck im Vorfeld des Bunkerverkaufs aufgebaut wurde.

„Klar, dass ich ihn dabei unterstütze“, meinte Bleser, der sich deshalb für einen Gesprächstermin im Bundesverteidigungsministerium stark gemacht hatte. Der Fokus liege besonders „auf einer ,warmen’ Übergabe des Schutzbaus mit IT-Infrastruktur“ also einer Übergabe „ohne viel Umstände einsatz- und betriebsfähig an den Nachfolger. Die weitere Nutzung könnte sonst gefährdet sein oder wäre nur mit erheblichen Aufwand möglich. Für die lückenlose Übergabe an neue Betreiber sicherte Staatssekretär Kossendey die Unterstützung des Ministeriums zu“, teilte Bleser 2012 mit.