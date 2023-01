Verkehr : So steht es um die großen Straßenprojekte der Region

Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Die Bundesregierung streitet über das Tempo beim Straßenbau. Der Ausgang könnte Folgen für große Projekte in der Region Trier haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina de Mos und Rolf Seydewitz

Werden in Deutschland künftig auch Schnellstraßen wie die Eifelautobahn A 1 so rasch geplant und gebaut wie Flüssiggasterminals? Ohne langwierige Umweltverträglichkeitsprüfungen und diverse Einspruchsmöglichkeiten von Kritikern? Ginge es alleine nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing, wäre die Antwort ein klares Ja. Der rheinland-pfälzische FDP-Politiker will, dass in Zukunft nicht nur Bahnstrecken, sondern auch Straßen und Brücken rascher gebaut werden können. „Auch die klimaneutralen Autos von morgen brauchen gute Straßen, auf denen sie fahren können“, sagt auch FDP-Vize Johannes Vogel. Und bis dahin helfe es dem Klima sogar, wenn zum Beispiel Staus reduziert würden.

Der grüne Koalitionspartner hält dagegen und lehnt dagegen Beschleunigungen von Autobahnneubauten strikt ab. Es brauche mehr Beschleunigung beim Klimaschutz, nicht bei klimaschädlichen Autobahnen, sagt Grünen-Chefin Ricarda Lang. Auch beim Erhalt von Biotopen und Ökosystemen dürfe es keine Abstriche geben.

Eine Einigung der Koalitionäre in dieser heiklen Frage ist bislang nicht in Sicht. Ein Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche brachte keinen Durchbruch. Jetzt soll weiter verhandelt werden.

Auf die Ergebnisse schauen auch die Menschen in der Region Trier mit gespannter Erwartung. Denn hier gibt es einige größere Verkehrsprojekte in der Warteschleife. Eines der am längsten diskutierten ist der Lückenschluss der Eifelautobahn A 1. Um die mit 748 Kilometern drittlängste deutsche Autobahn zu komplettieren, fehlt nur noch ein Teilstück von 25 Kilometern zwischen der Vulkaneifel und dem nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen. Zwar ist der Lückenschluss im Bundesfernstraßenplan in der höchsten Dringlichkeitsstufe eingeordnet. Doch der Weiterbau hakt. Und die politischen Signale aus Mainz, Berlin und Düsseldorf sind alles andere als eindeutig.

Und was ist mit den anderen Projekten, die in dem Plan mit höchster Priorität vermerkt sind? Abgehakt ist lediglich die Ortsumgehung Konz-Könen. Dort rollt der Verkehr.

Was die übrigen angeht, brauchen Autofahrer in der Region jede Menge Geduld. Noch viele Jahre werden vergehen, bis eine vierspurige Autobahnbrücke an der A 64 über das Biewerbachtal bei Trier führt. Frühestens Ende 2026 wird nach Auskunft der Autobahn GmbH das komplexe Verfahren gestartet, das man braucht, um eines Tages Baurecht zu bekommen.

Für jede Menge Ärger sorgt die geplante Ortsumgehung Trier-Zewen. Nicht nur, weil Häuser abgerissen werden müssen, um den Tunnel zu bauen, sondern aktuell auch, weil Anwohner fürchten, dass neue Grundwassermessstellen ihre Häuser beschädigen könnten. Für die Ortsumgehung Ayl (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell), den vierspurigen Ausbau der neuen B 50 zwischen dem Hochmoselübergang und dem Flughafen Hahn oder für den seit Jahrzehnten umstrittenen Moselaufstieg laufen die Planungen im Hintergrund langsam weiter.