Justiz : Hundegebell muss man nicht hinnehmen

Wittlich Ein aktueller Beschluss des Trierer Verwaltungsgerichts zeigt, dass auch Hunde sich an Ruhezeiten halten müssen.

Dass da, wo Hunde leben, ab und an ein saftiges Wuff, ein Bellen, Knurren, Brummen oder Jaulen zu hören ist, ist völlig normal. Die Tiere haben schließlich keinen Aus-Knopf. Aber, was, wenn der Lärm zur Dauerbelastung wird? Was, wenn er Nachbarn tagsüber immens stört und nachts regelmäßig aus dem Schlaf schreckt? Haben die dann eine Chance, sich dagegen zu wehren?

Über mehr als sechs Monate hinweg hatten die Tiere täglich fast rund um die Uhr gebellt. Auch nachts. Auch an Sonn- und Feiertagen. Nachdem Nachbarn sich wiederholt beschwert hatten, verpflichtete die Verbandsgemeinde-Verwaltung den Hundehalter mit einem Bescheid am 10. Januar dazu, die Hunde so zu halten, dass in den Ruhezeiten von 22 bis 6 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr absolute Stille herrscht. Zudem sollte er nach Auskunft von Julia Feldges, der Pressesprecherin des Gerichts, für die übrige Zeit „geeignete Maßnahmen ergreifen, um das belästigende, andauernde oder häufige Hundegebell auf ein Höchstmaß von täglich maximal 60 Minuten zu begrenzen“. Es wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro angeordnet. Der hiergegen gerichtete Eilantrag blieb ohne Erfolg, denn die Richter der 8. Kammer kamen zu dem Ergebnis, dass die angefochtene Anordnung rechtmäßig sei.