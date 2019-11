Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Wasser in Gefahr, Bauern auf den Barrikaden

Trier Auf Druck der EU wird Deutschland seine Düngeregeln wohl massiv verschärfen. Viele Bauern protestieren dagegen. Nitratwerte aus der Region zeigen jedoch, wie schlecht die Qualität des Grundwassers vielerorts ist.

Einfach den Kran aufdrehen, zusehen, wie kaltes, klares Wasser das Glas füllt, und genüsslich trinken. Was in Deutschland völlig selbstverständlich ist, könnte in weiten Teilen der Welt zu ernsthaften Erkrankungen führen. Allerdings ist die gute Wasserqualität auch in Deutschland in Gefahr. Wird der allergrößte Teil des Trinkwassers doch aus Grundwasser gewonnen. Und dieses befindet sich oft in schlechtem chemischen Zustand. Die Grenzwerte für Nitrat werden vielerorts überschritten.

Nitrat im Grundwasser des Landes: In Rheinland-Pfalz gibt es nach Auskunft des Mainzer Umweltministeriums bundesweit die höchsten Nitratüberschreitungen: 42 der 117 Grundwasserkörper – das sind abgrenzbare Grundwasservorkommen – befinden sich derzeit aufgrund der Nitratbelastung in schlechtem Zustand. Die höchsten Nitratwerte werden mit 200 bis 350 Milligramm/Liter an Messstellen in den Gemüseanbaugebieten um Frankenthal und Ludwigshafen gemessen. Neben Rheinhessen stellen laut Ministerium Teile der Vorderpfalz, das untere Nahetal und das Moseltal, Teile des Bitburger Landes, das Pellenzer Feld und das Maifeld westlich von Koblenz sowie der Saargau und die Hochflächen des Pfälzer Westrich weitere Schwerpunkte der Nitratbelastungen im Land dar. Viele der stark betroffenen Gebiete liegen demnach in der Region Trier.

Extra Gülle- und Mistimporte sind legal und normal Immer wieder wenden sich empörte Leser an den Trierischen Volksfreund, weil sie beobachten, wie aus den Niederlanden importierte Gülle oder Mist auf heimischen Feldern ausgebracht werden. Nach Auskunft des Mainzer Umweltministeriums wurden der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als zuständiger Meldebehörde 2017 genau 120 125 Tonnen Frischmasse importierter Mist und Gülle gemeldet. Für 2018 waren es rund 71 000 Tonnen. Das Material kam aus den Niederlanden. Auch aus anderen Bundesländern wird tierischer Dünger importiert: 2017 waren es 30 000 Tonnen und 2018 rund 40 000 Tonnen. Melden müssen Betriebe die Importe laut Mainzer Landwirtschaftsministerium allerdings nur dann, wenn die Gesamtmenge pro Jahr 200 Tonnen überschreitet. Es kann also sehr viel mehr Dünger importiert worden sein, als der ADD bekannt ist.

Das Trinkwasser ist weiter überall bedenkenlos genießbar. Der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter wird – auch, wenn der Stoff im Trinkwasser der Region allgegenwärtig ist – überall unterschritten. Eine kleine Umfrage unter Wasserversorgern der Region zeigt allerdings, dass dafür mancherorts Anstrengungen nötig sind. So wird das Wasser aus einer Quelle bei Dudeldorf, die Werte um die 50 Milligramm aufweist, mit weniger stark belastetem Wasser vermischt. Auch Wittlicher Wasser wird verschnitten mit jenem von der oberen Salm, wodurch die Nitratgehalte sinken.

Die Werte der Wasserversorger zeigen, dass dort, wo wenig Landwirtschaft betrieben wird, auch viel weniger Schadstoffe zu finden sind: In der von Wald umgebenen Riveristalsperre bei Trier sind den Stadtwerken zufolge nur fünf Milligramm Nitrat pro Liter gelöst. Im Trinkwasser der ebenfalls von Wald eingerahmten Gemeinden Meisburg (Vulkaneifel) und Gladbach (Wittlicher Land) sogar noch weniger. Hoch ist der Nitratgehalt hingegen in einer Quelle bei Lahr (Verbandsgemeinde Südeifel, 45 Milligramm/Liter), wo viele Felder und Weiden liegen. Dass der Nitratgehalt einer Quelle bei Hetzerath stark steigt, führt Karlheinz Hött, Werkleiter des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Mosel ebenfalls auf die intensive landwirtschaftliche Nutzung in den Wasserschutzzonen zurück. Aus Hötts Sicht reichen die geplanten Änderungen der Düngemittelverordnung nicht aus. Er fordert eine Reduzierung der Düngegaben.

Carsten Grasmück sagt im Namen der Stadtwerke Trier, der Wasserwerke Kylltal, der Kommunalen Netze Eifel und der Wasserwerke im Bitburger-Land: „Ist landwirtschaftliche Nutzung vorhanden, führt dies nach unseren Erfahrungen auch zu erhöhten Nitratgehalten. Aus diesem Grund halten wir die Ausweisung und Einhaltung von Trinkwasserschutzgebieten für unerlässlich“. Zudem arbeite man bereits mit den Partnern in der Region am Aufbau eines Trinkwasserverbundsystems, das langfristig die Qualität und Quantität der Versorgung aus gut geschützten und vernetzen Trinkwasseranlagen sicherstellen soll: Eine Wasserfernleitung verbindet künftig Hochbehälter in der Region mit der Oleftalsperre in Nordrhein-Westfalen.

Der Ärger mit Brüssel: Beim Schutz des Grundwassers vor zu viel Dünger und Nitrat verstößt Deutschland nach Ansicht der EU-Kommission noch immer gegen EU-Recht. Die EU und Deutschland sind deswegen seit Jahren im Streit. Im Juni 2018 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) Deutschland verurteilt. Die Bundesrepublik habe über Jahre hinweg zu wenig gegen Überdüngung mit Gülle und Verunreinigung des Grundwassers unternommen, urteilten die Luxemburger Richter. Dies verstoße gegen EU-Recht. Das Urteil bezog sich allerdings auf ältere Düngeregeln. Die Kommission hatte Versäumnisse in den Jahren vor 2014 moniert – verlangte aber weitere Nachbesserungen. Die Bundesregierung verschärfte die Düngeregeln 2017 – aus Sicht der EU-Kommission allerdings nicht ausreichend. Deutschland habe die vom EuGH festgestellten Mängel nicht vollständig behoben. Im Juni legte Berlin dann weitere Maßnahmen vor, dennoch macht die Kommission weiter Druck. Ende August präsentierten Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wie Deutschland sein Düngerecht nachschärfen will.

Was Berlin nun plant: Eine neu Düngeverordnung mit schärferen Regeln soll laut Bundeslandwirtschaftsministerium im April 2020 in Kraft treten. Diese sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor: Zu Gewässern muss beim Düngen größerer Abstand gelassen werden, zudem soll es für geneigte Flächen strengere Regeln geben. Auf gefrorenem Boden sollen mit Mist maximal noch 120 Kilogramm Stickstoff pro Hektar ausgebracht werden dürfen. Auch wird die Sperrfrist zur Ausbringung von Mist und Gülle im Herbst verlängert – ebenso wie die Mengen, die maximal erlaubt sind. Auch für phosphorhaltige Düngemittel soll eine Sperrfrist (1. Dezember bis 15. Januar) eingeführt werden. Zudem müssen Bauern künftig genau dokumentieren, wie sie welche Flächen gedüngt haben. In Gebieten, die besonders stark mit Nitrat belastet sind (über 50 Milligramm/Liter), sollen Betriebe künftig 20 Prozent unter Bedarf düngen, auch werden die Sperrfristen dort noch weiter verschärft. So dürfen Winterraps, Wintergerste und Zwischenfrüchte im Herbst künftig gar nicht mehr gedüngt werden. Wer Mais anbaut, muss im Herbst davor verpflichtend eine Zwischenfrucht säen, damit der Boden im Winter bedeckt ist.

Was die Bauern davon halten, war bei den jüngsten Groß-Protesten deutlich zu spüren. Sie haben es satt, am Pranger zu stehen, weil Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft zur Klimaerwärmung beitragen, weil Insekten sterben oder Wasser verunreinigt wird. Sie fürchten Ertragseinbußen ebenso wie hohen bürokratischen Aufwand, und viele sorgen sich auch um ihre Zukunft.

Die Bauern seien nicht ohne Not auf die Barrikaden gegangen, sagt Michael Horper, Chef des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Da, wo es mit dem Trinkwasser tatsächlich Probleme gebe, müsse natürlich etwas unternommen werden. Er bezweifelt allerdings, dass das überall in den als zu stark belastetet klassifizierten „roten Gebieten“ (siehe Karte) der Fall ist und fordert das Land auf, diese zu überarbeiten. Es sei auch unfair, einen ganzen Berufsstand in Geiselhaft zu nehmen. Die neuen Regeln könnten aus seiner Sicht zum Todesstoß für viele Betriebe werden: weil die Erträge bei unzureichender Düngung sinken, weil teure Düngerlager gebaut werden müssen und weil die Tierbestände verkleinert werden müssen. Nicht nur Bauern – auch viele Winzer werden sich von ihrer bisherigen Düngepraxis verabschieden müssen. Noch sind die Regeln allerdings nicht in Stein gemeißelt.