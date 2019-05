Vorfall im Dezember : 87-Jähriger nach Schüssen in Trier-Nord angeklagt

Polizeieinsatz in Trier-Nord: In der Franz-Georg-Straße fielen mehrere Schüsse. Foto: TV/Agentur Siko

Trier Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen einen 87-jährigen Mann aus Trier-Nord erhoben. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2018 in seiner Wohnung in Trier-Nord mit einer Pistole zwei Schüsse auf seinen Stiefsohn abgegeben zu haben.

Nach Ermittlungen der Kriminalinspektion Trier hält die Staatsanwaltschaft Trier folgenden Geschehensablauf für hinreichend wahrscheinlich: Der Geschädigte besuchte am Tattag seine Mutter, die Ehefrau des Angeschuldigten, in der gemeinsam von ihr und dem Angeschuldigten bewohnten Wohnung in Trier-Nord.

In der Küche der Wohnung geriet er mit ihr in einen lautstarken Streit. Dies veranlasste den Angeschuldigten, der sich im Wohnzimmer der Wohnung aufgehalten hatte, eine seit Jahren in seinem Besitz befindliche Pistole zu nehmen, in die Küche zu gehen und einen Schuss auf den Geschädigten abzugeben.

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Polizeieinsatz in Trier-Nord: Mann schließt auf seinen Schwiegersohn.

Der Schuss traf den Mann in die rechte Brustseite. Er blieb zunächst benommen am Boden liegen, woraufhin der Angeschuldigte per Notruf den Rettungsdienst alarmierte. Nachdem der Geschädigte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wieder zu Bewusstsein gekommen war und das Streitgespräch mit seiner Mutter fortgeführt hatte, kehrte der Angeschuldigte wieder in die Küche zurück und schoss ein zweites Mal auf den noch am Boden liegenden Mann.

Der Schuss verfehlte das Opfer knapp. Daraufhin lief der Geschädigte aus dem Haus, wo er auf die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte traf, die seine Verletzung versorgten. Der 47-Jährige erlitt einen Steckschuss in die rechte Brustseite, durch den die Lunge verletzt wurde.

Der Angeschuldigte, der bis dahin strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, hat eingeräumt, auf den Geschädigten geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Trier geht davon aus, dass er bei der Abgabe der Schüsse auf den Oberkörper des Geschädigten beziehungsweise in Richtung dessen Kopfes zumindest billigend in Kauf nahm, dass dieser eine tödliche Verletzung erleidet.

Sie hat deshalb Anklage wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes erhoben.