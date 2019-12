Info

Die Höhe der Jahresgrundgebühr für die Müllentsorgung richtet sich nach der Größe der grauen Restmülltonne. In Trier und Trier-Saarburg liegt die Jahresgebühr ab dem 1. Januar bei 78,44 Euro für eine 80-Liter-Tonne, 100,75 Euro für eine 120-Liter-Tonne und bei 182,24 Euro für eine 240-Liter-Tonne. In der Jahresgebühr sind 13 Entleerungen der Restmülltonne enthalten sowie das monatliche Abholen von Gelben Säcken und Altpapier sowie die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt.

Zusätzliche Leerungen, die zwischen den regulären monatlichen Leerungen der grauen Restmülltonne möglich sind, kosten extra. Und zwar bei einer 80-Liter-Tonne 9,66 Euro, einer 120-Liter-Tonne 10,87 Euro und bei einer 240-Liter-Tonne 15,78 Euro. Wer zusätzliche Leerungen in Anspruch nehmen will, muss seine Tonne zum Leerungstermin deutlich sichtbar an den Straßenrand stellen. Im Stadtgebiet von Trier gibt es außerdem die Möglichkeit, beim ART einen Hol- und Bringservice zu buchen, bei dem die ART-Mitarbeiter die Tonnen selbst an den Straßenrand rücken und später wieder zurück an den regulären Stellplatz verfrachten.

Leerungstermine und Anmeldungen zum Hol- und Bringdienst stehen in der ART-Abfallfibel, die in den vergangenen Wochen an alle Haushalte verteilt worden ist, oder im Internet unter www.art-trier.de. Das Info-Telefon des Abfallzweckverbandes ist zu erreichen unter 0651/9491414.