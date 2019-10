Einbruch in Landesmuseum : Trierer Polizei geht vier Zeugenhinweisen nach

Einbruch in Landesmuseum

Trier Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos und einem Video der mutmaßlichen Einbrecher ins Trierer Landesmuseum, sind bei der Polizei Trier etliche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Vier Anhaltspunkten wird nun konkret nachgegangen.

Die beiden Verdächtigen sind auf den Fotos und dem Video, die von einer Infrarotkamera auf dem Außengelände des Rheinischen Landesmuseums aufgenommen wurden, nur in Grautönen und relativ verschwommen zu erkennen. Trotzdem seien bei der Polizei nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos etliche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte Polizeipressesprecher Uwe Konz am Montagvormittag auf TV-Nachfrage.

Vier Zeugenhinweise hätten so viel Gehalt, dass die Sonderkommission der Kriminalpolizei ihnen nun konkret nachgeht. „Wir hoffen natürlich, dass mit Beginn der neuen Woche weitere Hinweise eingehen“, sagte Konz.

Der vor dem Raub bewahrte Goldschatz ist derzeit an einem geheimen, sicheren Ort untergebracht. Wann er wieder im Landesmuseum zu sehen ist, steht noch nicht fest.

Das Existenzminium in den Städten des römischen Reiches lag damals bei etwa 400 bis 500 Sesterzen im Jahr – was fünf Goldmünzen entspricht.

Der Jahressold eines Soldaten belief sich zu der Zeit, als der Schatz vergraben wurde, auf 20 Goldmünzen. Man hätte mit dem Trierer Goldschatz also 130 Soldaten ein Jahr lang bezahlen können.

Bankdepot Weil die Münzen abgezählt in Rollen aufbewahrt wurden und wegen der hohen Gesamtsumme handelte es sich bei dem Schatz nicht um einen privaten Sparstrumpf, sondern wohl um eine Art verwaltetes Bankdepot.

Gelagert waren die Münzen in einem 25 Zentimeter hohen Bronzegefäß, das wahrscheinlich im Jahr 196 nach Christus in einem Keller versteckt wurde.

Entdeckt wurde der Schatz am 9. September 1993 beim Bau einer Tiefgarage in der Trierer Feldstraße.

Die beiden Unbekannten hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag voriger Woche ein Fenster im ersten Stock des Rheinischen Landesmuseums Trier aufgebrochen und mit brachialer Gewalt versucht, die Vitrine aufzubrechen, in der der wertvolle römische Goldschatz des Museums ausgestellt ist.

Obwohl die Polizei nur wenige Minuten nach dem Einbruch am Tatort eintraf, konnten die Täter fliehen – allerdings ohne Beute.

Nachdem die Ermittler sich anfangs mit Infos zu dem Beinahe-Raub zurückhielten, veröffentlichte die Polizei am Freitag Fahndungsfotos und ein Video und rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Auf den Bildern sind auch die schweren Werkzeuge – ein großer Vorschlaghammer, ein Brecheisen und zwei große Schraubendreher – zu sehen, mit denen die Einbrecher auf den Glaskubus des Schatzes eingeschlagen haben. Von den beiden Sporttaschen, in denen offenbar die Münzen abtransportiert werden sollte, gibt es ebenfalls Bilder. Werkzeuge und Taschen hatten die Einbrecher am Tatort zurückgelassen.