Jubiläum : Kein Fest für die Helden der Villa Kunterbunt in Trier

Das große Jubiläumsfest der Villa Kunterbunt muss wegen der Corona-Krise ausfallen. Auch Gruppenveranstaltungen sind derzeit nicht möglich. Das Team näht stattdessen in jeder freien Minute Schutzmasken. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Villa Kunterbunt in Trier hilft seit 20 Jahren schwerkranken Kindern und deren Familien in der Großregion. Corona vermiest die Feierstimmung. Das geplante Fest muss um ein Jahr verschoben werden.

Nahezu gespenstisch ist die Ruhe in der Villa Kunterbunt. Wo sonst reges Treiben und Kinderlachen zum Alltag gehören, hat das Corona-Virus derzeit jede Gruppenarbeit und fast jede Einzeltherapie jäh gestoppt. Denn die jungen Patienten, die hier versorgt werden, sind fast alle für Atemwegsinfekte anfällig. „Zu den ärztlichen Sprechstunden darf jedes Kind nur von Vater oder Mutter begleitet werden“, sagt Dr. Christoph Block, der seit 14 Jahren die Einrichtung leitet.

Zu einigen der 685 betreuten krebs-, schwer- und chronisch kranken Kindern ist wegen der hohen Ansteckungsgefahr derzeit gar kein persönlicher Kontakt möglich. „Wir haben auch die Hausbesuche auf ein Minimum reduziert“, beschreibt Sozialpädagogin und Kinderpsychologin Ulrike Schmitt-Klein die aktuelle Situation. Der Kontakt zu den Familien wird nun über Telefon oder Videokonferenz gehalten. „Das funktioniert bislang ganz gut, weil ja alle zu Hause waren.“

Doch nicht nur die strikten Schutzmaßnahmen machen den 22 Mitarbeitern der Villa und den betreuten Familien zu schaffen. Es ist auch die Absage des großen Jubiläumsfests, das auf die Stimmung drückt. Christoph Block: „Wir wollten mit den wilden Villahelden am 31. Juli bei den Karl-May-Freunden in Pluwig das 20-jährige Bestehen der Einrichtung feiern. Das müssen wir nun schweren Herzens auf das kommende Jahr verschieben.“

Tatsächlich ist es am 1. Mai genau zwei Jahrzehnte her, als die erste Behandlungsgruppe der neuen Villa Kunterbunt ihre Arbeit aufgenommen hat. Damals war der Umbau der alten Schifferhäuser in der Feldstraße zu der bis heute einzigartigen Einrichtung noch nicht ganz beendet. Aber im Herbst ging es dort dann mit der Hilfe für zunächst 163 Kinder los.

Bei der ersten großen Benefizaktion des Trierischen Volksfreunds hatten Tausende Leserinnen und Leser bis dahin insgesamt 2,7 Millionen D-Mark für den Umbau zur Verfügung gestellt. Das entspricht etwa 1,4 Millionen Euro. Christoph Block war damals als Assistenzarzt im Projekt-Team dabei, das von Prof. Dr. Wolfgang Rauh geleitet wurde. „Wir sind bis heute stolz und dankbar, auch für die Hilfe der Leserinnen und Leser des TV“, sagt der 52-Jährige Oberarzt und Spezialist für die Behandlung krebskranker Kinder heute. „Diese Aktion hat uns in der Großregion sehr stark verankert, wodurch wir auch in den folgenden Jahren von vielen Spenden profitieren konnten, die für den Betrieb der Villa unverzichtbar sind.“

Wolfgang Rauh ist seit 2012 im Ruhestand. Zum 20. Geburtstag der Einrichtung beschreibt er auf Bitte unserer Zeitung noch einmal die Intention, die damals für das Projekt Villa Kunterbunt entscheidend war: „Kinder mit schweren chronischen Erkrankungen und ihre Familien leiden nicht nur an den körperlichen, sondern auch an den psychischen und sozialen Folgen der Erkrankung. Für eine erfolgreiche Behandlung ist daher mehr als eine gute akutmedizinische Versorgung im Rahmen stationärer Aufenthalte erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist vor über 20 Jahren der Entschluss zum Aufbau eines familienorientierten Behandlungs- und Nachsorgezentrums zur umfassenden medizinischen, psychologischen und sozialen Betreuung schwerkranker Kinder durch ein multiprofessionelles Team gefallen. Dies war die Geburtsstunde der Idee der Villa Kunterbunt am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen.“

Die Villa Kunterbunt ist vor 20 Jahren dank der beispiellosen Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region bei der Spendenaktion „Insel der Hoffnung" des Trierischen Volksfreunds entstanden. Ziel ist es, krebs-, chronisch- oder schwerstkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien zu unterstützen. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich heute um 685 junge Patienten.

Die Villa sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten dank ihrer hohen Akzeptanz zum Modell für die Einrichtung ähnlicher Institutionen in anderen Städten Deutschlands geworden. „Sie ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der ambulanten und stationären Behandlung chronisch kranker Kinder unserer Region“, betont der ehemalige Chefarzt. „In diesem Zusammenhang danke ich allen herzlich, die diese Arbeit durch ihre Spenden unterstützen.“

Wie allen Vereinen und überwiegend durch Spenden getragenen Einrichtungen verursacht das Corona-Virus auch in der Villa Kunterbunt derzeit finanzielle Einbrüche. Denn es gibt keine Familienfeste mit vielen Gästen, auf denen für den guten Zweck gesammelt werden kann. Auch Benefizveranstaltungen fallen aus. „Zum Glück konnten wir unser Fest stoppen, bevor mehrere 1000 Euro vorfinanziert worden sind“, sagt Christoph Block.

Ein Bild aus dem Jahr 2010: Ergotherapeuth Oliver Hoffmann und Sozialpädagogin Ulrike Schmitt-Klein mit Julian bei der Therapie. Foto: vetter friedemann