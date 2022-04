Asiatische Küche : Neueröffnung in der Trierer Innenstadt: Aus früherem Café wird das Restaurant Kazumi

Auch beruflich Partner: Hana Thúy Do und ihr Mann Phuong Anh Nguyen haben ihr gemeinsames Restaurant Kazumi eröffnet. Foto: Roland Morgen

Trier An der Fassade prangt noch die Konditorei-Weimer-Leuchtreklame, doch drinnen gibt es nun asiatische Spezialitäten. Ein Ehepaar hat in dem bekannten Haus in der Grabenstraße das Restaurant Kazumi eröffnet.