Essen und Trinken Trucks und mehr im Messepark: Das Trierer Streetfood-Festival bot Spezialitäten aus aller Welt

Trier · Vier Tage lang verwandelte sich der Messepark in den Moselauen in die größte Küche Triers. Was beim Streetfood-Festival alles geboten wurde und welche Speisen besonders begehrt waren.

30.05.2023, 13:17 Uhr

So war das Streetfood-Festival in Trier 26 Bilder

Von Andreas Sommer

Schon von Weitem dringen die Düfte in die Nase, die von der Wagenburg auf dem Trierer Messegelände ausgehen. Das vier­tägige Streetfood-Festival begeistert mit Foodtrucks und Kochkünsten aus aller Welt. Dabei reicht die Vielfalt der angebotenen Köstlichkeiten von verschiedenen Kartoffel­spezialitäten, Pulled-Pork- und Pulled-Chicken-Burger über kaukasische Teigtaschen mit Fleisch, Käse oder Cranberry-Quark zum japanischen Wagyu-Beef-Burger. Wer Burger einmal nicht mit klassischem Rindfleisch probieren wollte, für den gab es auch Variationen mit Känguru-, Zebra-, Straußen- und Bison-Fleisch in verführerischem Rauch­­aroma und wahlweise auch mit pikanter Barbecue-Sauce. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das Streetfood-Festival in Trier