Trier bekommt ein Autokino im Messepark

Wie auf unserem Symbolbild aus dem Autokino des Technik Museums Speyer sollen auch im Trierer Messepark künftig Filme und mehr gezeigt werden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Trier Der Messepark Trier verwandelt sich demnächst in ein neuartiges Showcenter. Titel der in der Region einmaligen Attraktion: „Parcarena – Kino und Kultur in den Moselauen“. Das Kunstwort weist auf die Verbindung aus Park(en), Arena und Auto (Car) hin.

Dahinter steckt offenbar die Idee, das Freigelände so für Veranstaltungen zu nutzen, dass alle behördlichen Bestimmungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten werden können. So hätten Unternehmungslustige die Möglichkeit, trotz geschlossener Gaststätten, Kinos, Theater und Hallen Kulturevents gemeinsam zu erleben.

„The Show must go on – Trotz und gerade wegen Corona!“, ist die Einladung zu einer Pressekonferenz am Donnerstag, 7. Mai, im Broadway Kino Trier überschrieben. Die im Kulturbereich tätigen Unternehmer Winfried Kornberg (Pro Musik), Dirk Ziesenhenne (Broadway Filmtheater), Oliver Neufang (Timeless Music & Events) und Oliver Thomé (Popp Concerts) wollen dann ihr Konzept und erste konkrete Programmpunkte vorstellen.