Eröffnung am Freitag : Warum es vorerst keinen Radweg über die Römerbrücke geben wird

Die Arbeiten für die Straßenmarkierungen auf der Römerbrücke und dem neuen Kreisverkehr haben begonnen. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Römerbrücke wird am Freitag - trotz Protest der Grünen im Stadtrat und Bauausschuss - ohne Fahrradstreifen eröffnet. Mit gelben Straßenmarkierungen will die Stadt Trier aber signalisieren, dass die derzeitige Verkehrsführung nicht für immer so bleiben soll.