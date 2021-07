Weinbau & Weinhandel : Im Kloster-Wingert reifen Reben und Visionen

Bio-Winzer mit Visionen und Ambitionen: Joachim Molz im von ihm gepachteten Weinberg des Klosters Bethanien. Foto: Roland Morgen

Trier Bio und Öko sind in. Aber nicht unbedingt in Sachen Wein. Viele Winzer, die ihre Produkte unter Verzicht auf konventionelle Methoden erzeugen, kämpfen mit Vorurteilen. Der Trierer Joachim Molz will das ändern – und seine Heimatstadt zu einem Biowein-Zentrum machen. Als Pächter des Kürenzer Klosterweinbergs und mit einer Online-Plattform geht er voran.