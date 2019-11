Trier Der Verkauf der früheren Robert-Schuman-Realschule ist geplatzt. Nun stellt sich die Fragen nach den Konsequenzen.

Die Stadt Trier wollte das Gebäude der Robert-Schuman-Schule loswerden. Der Erlös aus dem Verkauf sollte bei der Finanzierung von Schulbauprojekten helfen. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen hat nun jedoch nach Auskunft von Bürgermeisterin Elvira Garbes kein Interesse mehr am Kauf des Gebäudes in der Kaiserstraße. Damit ist die Zukunft des Gebäudes offen, das der Oberbürgermeister im April als Klotz am Bein bezeichnet hatte. Wie geht es nun weiter?