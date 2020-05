Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in der Corona-Krise : Gerolstein geht voran und öffnet das Freibad am 5. Juni

Öffnet nach Pfingsten, am Freitag, 5. Juni: das Freibad in Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein/Kelberg/Gillenfeld/Daun/Schalkenmehren Die fünf Freibäder im Kreis hätten am vergangenen Mittwoch öffnen dürfen – haben sie aber nicht. Unter anderem, weil die Vorgaben des Landes den Kommunen erst ganz kurz vor dem Termin vorlagen. Die beheizten Bäder rüsten sich für den Start in die Saison, für die Naturfreibäder (Maare) gibt es noch Abstimmungsbedarf.

Gibt es eine Freibadsaison 2020? Noch vor gut zwei Monaten hätten mit Blick auf die Corona-Situation nicht viele diese Frage mit Ja beantwortet, aber mittlerweile hat sich die Lage entspannt und einige Bäder in Rheinland-Pfalz haben bereits geöffnet. Kein Wunder, dass sich die Anfragen bei den Badbetreibern auch im Kreis Vulkaneifel häufen, ob und wann es denn hier los geht. „Der Druck, unser Maarbad zu öffnen, ist sehr groß. Täglich bekomme ich entsprechende Anrufe“, berichtet Peter Hartogh, Ortsbürgermeister von Schalkenmehren.

Er und seine Kollegen Karl-Heinz Schlifter (Gillenfeld) und Friedhelm Marder (Daun) haben mit den Maaren als Naturfreibäder andere Rahmenbedingungen als die Verbandsgemeinden Gerolstein und Kelberg, deren Bäder beheizt werden können und umzäunt sind.

Info Blick über die Kreisgrenze Manderscheid: Das Freibad wird am Mittwoch, 3. Juni, wieder öffnen. Es dürfen sich 130 Gäste gleichzeitig dort aufhalten. Der Schichtbetrieb ist in drei Zeitfenster eingeteilt: von 10 bis 12.30 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr und 17.30 bis 19 Uhr. So können pro Tag 390 Besucher ins Freibad. Die Gäste können vorab online reservieren, auch über die Homepage der VG Wittlich-Land. Meerfelder Maar: Dort ist die Lage etwas schwieriger, denn es ist nicht immer genug Personal da, um Mindestabstände zu kontrollieren. „Im Moment ist die Liegewiese gesperrt und wir prüfen, was gemacht werden kann, um eine Öffnung zu ermöglichen“, erklärt Eugen Weiler, Ortsbürgermeister von Meerfeld.

Die Rahmenbedingungen: Das erst kurz vor dem möglichen Eröffnungstermin vom Land an die Kommunen gesandte Hygienekonzept für Freibäder sieht vor, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitere Regeln eingehalten werden müssen. Die verschiedenen Bereiche im Freibad müssen von einander abgetrennt werden und Gruppenbildung soll vermieden werden. Für die Wegeführung in allen Bereichen des Freibades soll es ebenfalls ein Konzept geben und Warteschlangen sollen vermieden werden. Wie auch in der Gastronomie müssen die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen werden, um so eine mögliche Infektionskette zurückzuverfolgen.

Der Sachstand im Kreis: In Gerolstein sind die Grünanlagen sind gepflegt, die Becken gereinigt und die Technik nach der Winterpause gewartet: Dennoch öffnet das Freibad in Gerolstein erst nach Pfingsten: am Freitag, 5. Juni, 11 Uhr. Die Zeit bis dann wird benötigt, die Vorgaben der Landesregierung zum Infektionsschutz umzusetzen.

Dazu haben das Leitungsteam des Gerolsteiner Freibades gemeinsam mit Bürgermeister Hans Peter Böffgen einen umfassenden Plan erstellt. Der sieht wie folgt aus: Um die Abstandsgebote einhalten zu können, wird der Betrieb im Gerolsteiner Freibad in zwei Zeiteinheiten mit maximal jeweils 300 Besuchern eingeteilt. Im Juni hat das Bad von 11 bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr (Montag bis Freitag) beziehungsweise 15 bis 19 Uhr (Samstag/Sonntag) geöffnet. In Juli und August können die Gäste bereits ab 10 Uhr ihre Runden drehen, das Zweischicht-Modell bleibt bestehen.

Alle Besucher müssen vor Eintritt ihre Kontaktdaten hinterlegen oder können ihre Angaben auf der Internetseite der VG unter www.gerolstein.de online ausfüllen und mitbringen. Außerdem sind die allgemeinen Hygieneregeln (Hände desinfizieren, vor dem Sprung ins und nach dem Gang aus dem Wasser abduschen, Hände waschen) zu beachten. Kinder im Alter bis zehn Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten das Bad besuchen.

Weiterhin gilt: Am Ein- und Ausgang sowie im Becken- und Sanitärbereich weisen Markierungen und Hinweisschilder auf die entsprechenden Verhaltensregeln hin. Im Schwimmerbecken sind die Schwimmbahnen abgetrennt, die Schwimmrichtung ist vorgegeben. Am Sprungbecken gilt: Mit Abstand springen. Im Planschbecken, Spielbereich und an der Rutsche sind die Eltern gefragt, ihre Kinder auf die Abstandsregeln hinzuweisen. Zudem werden getrennte Liegebereiche für Schwimmer und Familien ausgewiesen.

In der Schwimmpause zwischen 14 und 15 Uhr werden Umkleidebereiche und sanitären Anlagen für die nächsten Gäste gereinigt und vorbereitet. Das Kiosk ist geöffnet. Dort gibt es Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, werden die Schwimmmeister durch zusätzliche Saisonkräfte unterstützt.

„Wir tun alles dafür, unseren einheimischen Besuchern wie auch den Urlaubsgästen den Badebetrieb auch unter den aktuellen Bedingungen zu ermöglichen. Dennoch wird der Badebetrieb wird in diesem Sommer ein anderer sein“, sagt Hans Peter Böffgen, Bürgermeister der VG Gerolstein.

In Kelberg gibt es noch keinen festen Termin für die Eröffnung des Bads, aber die Vorbereitungen laufen. Die Winterschäden sind beseitigt, das Becken gefüllt, das Wasser wird erwärmt – viele Hürden sind nicht mehr zu nehmen. „Ich bin optimistisch, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis geöffnet werden“, sagt VG-Bürgermeister Johannes Saxler. „Allerdings wird es durch Corona und die damit verbundenen Auflagen nur eine deutlich reduzierten Badbetrieb geben können.“

Was die Naturfreibäder angeht (Gemündender Maar bei Daun, Pulvermaar bei Gillenfeld und Schalkenmehrener Maar), stehen laut Kreisverwaltung Vulkaneifel die Prüfungen zur Umsetzung der Hygienevorschrift noch aus. Um diese zu erfüllen, sei ein erhöhter Personaleinsatz erforderlich.

Außerdem müssten die geforderten Wegekonzepte und Konzepte zum geordneten Schwimmbetrieb vorliegen. „Dennoch sehen sich alle Träger gewillt, unter diesen Voraussetzungen den Betrieb aufzunehmen. Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Daun sowie Gillenfeld und Schalkenmehren, die Naturfreibäder als touristische Höhepunkte der Vulkaneifel, aber auch als beliebter sommerlicher Treffpunkt der heimischen Bevölkerung wiederzueröffnen“, heißt es in einer Stellungnahme.