Natur Schon wieder Algenteppich auf Kurparksee in Daun

Die Sonne scheint, es wird wärmer - und schon wieder (im dritten Jahr in Folge) breitet sich auf dem kleinen See im Kurpark Daun ein großer Algenteppich aus. Und dass, obwohl Mitarbeiter des Bauhofs im vergagenen Jahr zentnerweise Pflanzen aus dem See geerntet haben, nachdem etliche Fische vermutlich wegen Sauerstoffmangels verendet waren. Schon vor drei Jahren hatte Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder gesagt, dass „wir um ein Ausbaggern des Sees wohl nicht herumkommen“. Passiert ist das – aus Kostengründen – aber noch nicht.