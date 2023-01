Diskussionsveranstaltung : Wie kann die Verkehrswende in der Eifel gelingen?

Sie halten die Fachvorträge im Dauner Forum (von links): Jens Wießner (Vorsitzender des Vereins Eifelquerbahn), Dr. Martin Henke (Gechäftsführer Eisenbahnverkehr im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), Astrid Schmitt (Vizepräsidentin des Landtages) und Thorsten Müller (Verbandsdirektor SPNV-Nord). Foto: Susanne Stumm

Daun/Gerolstein Bisher entfallen lediglich fünf Prozent des Verkehrsaufkommens auf den öffentlichen Personennahverkehr. Dass es eine Verkehrswende geben muss, ist klar. Im Forum Daun gab es eine Diskussionsveranstaltung zu dem Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Stumm

Auf großes Interesse stieß die Fachdiskussion „Verkehrswende neu denken“, zu der Astrid Schmitt, Vizepräsidentin des Landtags (SPD), ins Dauner Forum eingeladen hatte. Die sogenannte Verkehrswende wird in der Öffentlichkeit zurzeit intensiv diskutiert. Der Begriff meint den grundsätzlichen Umbau des Verkehrssystems. Die Gesellschaft soll auf umweltfreundliche Fahrzeuge umsteigen und möglichst auf Autos verzichten. Dies ist bei längeren Strecken allein schon angesichts von Busausfällen und Zugverspätungen schwierig.

Verkehrswende in der Eifel: Wie kann sie gelingen?

Schmitt machte deutlich, dass es bei dem komplexen Thema nicht um ein Gegeneinander von Auto, Bus und Bahn gehe, sondern um ein Miteinander, um ganzheitliche Konzepte im Individualverkehr zu entwickeln. Gerade in der Eifel sei es schwierig, ganz auf das Auto zu verzichten. Es gehe aber um Klimaschutz und die Verringerung des CO 2 -Ausstoßes. „Damit wir nicht weiter an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen und um unsere Umwelt für unsere Kinder und Enkel zu erhalten“, bestehe dringender Handlungsbedarf.

Sie nehmen an der Diskussionsrunde teil

Zu der Fachdiskussion waren Dr. Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr, Thorsten Müller, Verbandsdirektor SPNV-Nord sowie Jens Wießner, Vorsitzender des Vereins Eifelquerbahn gekommen. Landrätin Julia Gieseking und Stephan Pauly, Geschäftsführer Verkehrsverbund Rhein-Mosel, fehlten krankheitsbedingt. Der Schwerpunkt der Fachvorträge lag deshalb auf der Frage, ob, wie und wann der Ausbau des Schienenverkehrs in der Eifel vorangehen kann.

Die Vision: Gerolstein zukünftig als Eisenbahn-Verkehrsknotenpunkt

Thorsten Müller stellte eine verlockende Vision vor. Ziel sei es, Gerolstein zum verkehrstechnischen „Nabel der Welt“ zu machen. Schnelle Züge führen von Gerolstein stündlich nach Trier und Köln, alle zwei Stunden Richtung Luxemburg und Saarbrücken; stündlich könnte der Fahrgast alle Stationen zwischen Euskirchen und Trier mit dem Regionalzug erreichen. Und das alles mit Bahnen, die nicht mehr umweltschädliches CO 2 ausstießen, bis 2027 fahre die Bahn elektrisch. Die Reise, auf die er die rund 100 Zuhörer mitnahm, sah vor, dass durch die Eifelquerbahn auch Daun an die Strecke angebunden wird – und das mit zwei neuen Linien: Gerolstein – Andernach – Koblenz als Regional-Express sowie Daun – Gerolstein – Trier als Regional-Bahn. Jedoch musste Müller die Zuhörer um Geduld bitten. Diese Vorstellung sei in vollem Umfang noch Zukunftsmusik. Bis 2027 werde man sich mindestens noch gedulden müssen, bis die Eifelstrecke elektrifiziert sei. Zum Jahreswechsel 2023/24 soll die Strecke allerdings durchgängig befahrbar sein.

Müller verwies einerseits auf die Chancen, die es nach der Flutkatastrophe für den Wiederaufbau der Eifelstrecke gab. Andererseits führte er die Widrigkeiten aus, auf die man bei der Modernisierung stoße. 160 Kilometer müssten wieder instandgesetzt werden; verpflichtend sei auch die Bindung an Verkehrsverträge, die eine Laufzeit bis 2033 haben. Schwierig erweise sich außerdem die Beschaffung von Material, der Aufbau von Werkstätten an der Bahntrasse für die elektrifizierten Züge sowie der Ausbau der Zweigleisigkeit. Seine Vision könnte mit Optimismus Ende der 2030er Jahre komplett Realität werden.

Ziel: Urlaub in der Eifel ohne Auto

Deutlich wurde in allen Vorträgen, dass die vollständig bestehende Infrastruktur zwischen Gerolstein und Kaisersesch genutzt werden müsse. Dr. Martin Henke führte die Argumente aus, die für eine Reaktivierung der Eifelquerbahn sprechen. Der wichtigste Punkt: Daun als sogenanntes Mittelzentrum und zugleich Kreisstadt mit einer bestehenden Infrastruktur müsse an den Schienenverkehr angebunden sein und sei demzufolge auf jeden Fall erschließungswürdig. Einen weiteren wichtigen Punkt für die Eifelregion betonte Henke. Um die Region verkehrstechnisch für Touristen attraktiv zu machen, müssten Gäste auch ohne Auto in die Eifel anreisen in der Region mobil sein können. Das schließe auch den Ausbau des Radwegenetzes mit ein.

Wie geht es weiter mit der Eifelquerbahn?

Die Veranstaltung im Dauner Forum stößt auf großes Interesse. Rund 100 Zuhörer verfolgen die Diskussion. Foto: Susanne Stumm

In der anschließenden Diskussion war die wichtigste Frage: Wann wird das Ergebnis der Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Reaktivierung der Schienenstrecke zwischen Gerolstein, Daun, Ulmen und Kaisersesch vorliegen? Sie wird entscheiden, inwieweit sich eine Reaktivierung der Eifelquerbahn zur Herstellung einer Querverbindung im Netz der Nahverkehrszüge zwischen Eifel und Rhein realisieren lässt. Eigentlich war diese Machbarkeitsstudie zuletzt für den Januar 2023 angekündigt. Mit Verweis auf die Seriosität und Belastbarkeit waren sich alle Akteure einig, dass man sich lieber gedulden solle, bis ein fundiertes Ergebnis vorliege. Das Ergebnis der Studie ist nun mindestens auf das Frühjahr 2023 vertagt.

Fragen nach 49-Euro-Ticket bleiben offen

Die Frage nach dem „49-Euro-Ticket“, die vielen Bürgern auf den Nägeln brennt, blieb weitgehend unbeantwortet. Noch sei nicht genau klar, wie das Deutschlandticket funktioniere und wie es finanziert werde, hieß es.

Jörg Kaiser, Vorsitzender des Kreisvorstandes der SPD Vulkaneifel, hielt den Abend für sehr interessant, weil für die Öffentlichkeit komplexe Hintergründe und Strukturen erläutert wurden. „Ich finde es darüber hinaus wichtig, dass sich auch junge Leute in die Diskussion einbringen“, sagte Kaiser.