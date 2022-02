Gesundheit : Basketball-Profi aus Trier über seine Depressionen: Noch ist nicht alles gut – aber besser

Jonas Niedermanner – hier auf einem Archivbild in der Trierer Innenstadt – wechselte im Sommer zu den Römerstrom Gladiators. Er ließ sich wegen Depressionen im Mutterhaus behandeln. Foto: Andreas Feichtner

Trier Wie ein Trierer Profisportler mit Depressionen umgeht: Gladiators-Spieler Jonas Niedermanner sagt, wer und was ihm geholfen hat – und warum er seinem vierwöchigen Krankenhaus-Aufenthalt durchaus Positives abgewinnen kann.

Für viele Spitzensportler ist es der größte Traum: Einmal im Leben ganz oben auf dem Treppchen bei den Olympischen Spielen zu stehen. Mit der Goldmedaille um den Hals, die Zeit für einen Moment stillstehen lassen. Michael Phelps hat diesen Moment in seiner Karriere 23 Mal erlebt. Der US-Schwimmer, der seine Karriere 2016 beendete, ist mit weitem Abstand der erfolgreichste Olympiateilnehmer aller Zeiten. Und er litt jahrelang an schweren Depressionen. Über eine besonders düstere Phase nach den Olympischen Spielen in London 2012, als er tagelang sein Zimmer nicht verlassen hatte, sagte er mal: „Ich wollte nicht mehr leben.“

Phelps ist nur einer von vielen Spitzensportlern mit Depressionen. Was für viele noch eindrucksvoller und inspirierender ist als seine Leistungen im Becken: Der 36-Jährige setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass psychische Erkrankungen nicht stigmatisiert werden. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es kann jede und jeden treffen.

Auch ein Trierer Profisportler hat sich kürzlich wegen Depressionen stationär behandeln lassen – Jonas Niedermanner, Flügelspieler beim Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier. Der Club hatte das per Pressemitteilung mitgeteilt, auch der TV berichtete darüber. Und es folgten Leserreaktionen: Warum man diese Diagnose öffentlich machen müsste. Eine Kritik, die absolut berechtigt gewesen wäre, wenn es gegen den Willen des Sportlers geschehen wäre.

Wenn die Gladiators am Sonntag in der Arena auf die Kirchheim Knights treffen, wird der 25-Jährige wieder dabei sein, wie schon in den vergangenen Wochen. Er ist wichtiger Bestandteil des Teams mit seiner starken Verteidigung, seinem guten Wurf, seiner Nervenstärke.

„Es ist klar, dass ich noch nicht zu 100 Prozent gesund bin“, sagt Jonas Niedermanner im Gespräch mit dem TV. „Das ist ein Thema, das mich weiter verfolgen wird. Ich habe genug Kraft für alles, was kommen wird. Ich weiß auch, dass ich den Support habe, und dass es ein Prozess ist, der auch vorbeigehen wird. Darauf vertraue ich.“

Was ihm am meisten geholfen hat? Der Rückhalt, den er von vielen Seiten gespürt habe, die Unterstützung. „Als ich sagte: ‚Ich schaffe das nicht mehr alleine‘, da hatte ich das Gefühl, auch direkt Hilfe zu bekommen. Das hat den Weg zur Besserung geebnet. Ich kann mir vorstellen, dass das für andere Betroffene schwieriger ist.“

Für Niedermanner ist es schwer zu verstehen, dass psychische Erkrankungen für manche immer noch ein Tabuthema sind. „In meiner Familie wurde die Depression nie als Schwäche behandelt, sondern als eine Krankheit – wenn man sich den Arm bricht, geht man ja auch zum Arzt. Unter diesem Ansatz bin ich aufgewachsen, zum Glück. Das hat mir geholfen, dass ich auch sagen kann: ‚Nein, mir geht’s nicht gut, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr.“

Auch von der Gladiators-Familie habe er volle Unterstützung bekommen. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich das verstecken muss oder Ausreden finden muss, warum ich jetzt nicht da bin. Auch nicht vor dem Spiel in der Hinrunde gegen Kirchheim, als schon feststand, dass ich das im Krankenhaus stationär behandeln lassen werde.“

Vier Wochen lang war er im Klinikum Mutterhaus Nord – auch über seinen 25. Geburtstag im Dezember. „Es war keine Erfahrung, die ich unbedingt wollte, aber ich bin auch nicht traurig darüber“, berichtet er. „Da arbeiten tolle Menschen, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe und die mir sehr geholfen haben.“

Auch bei der Rückkehr aufs Parkett im Januar habe ihm niemand Druck gemacht. Mit Co-Trainer Jermaine Bucknor hatte er in individuellen Trainingseinheiten intensiv daran gearbeitet. „Das hat mir sehr geholfen, weil ich mit ‚Buck‘ jemanden habe, dem ich in jeder Sekunde vertrauen kann, das hat mir Rückhalt gegeben. Es war aber auch klar, dass ich dem Team nur helfen kann, wenn ich jederzeit 100 Prozent geben kann.“