2. Fußball-Bundesliga : Wieder ein Wahnsinnsspiel auf dem Betzenberg: Kaiserslautern spielt 3:3 gegen Darmstadt

11.09.2022, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern: Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98, 8. Spieltag, Fritz-Walter-Stadion.

Kaiserslautern Die Roten Teufel haben am Sonntagnachmittag gegen den SV Darmstadt 98 beim 3:3 (0:1) einen 0:2-Rückstand gedrehtun d zum dritten Mal in Serie Remis gespielt. Das Happy-End blieb den Pfälzern in der Nachspielzeit versagt.

Sechs Treffer, zwei Elfmeter – was für ein Krimi zur Mittagszeit auf dem Betzenberg in Kaiserslautern! Die Lauterer bewiesen gegen Darmstadt einmal mehr große Moral, verpassten aber in der Nachspielzeit den Sieg.

Lauterns Trainer Dirk Schuster, der mit den Darmstädter „Lilien“ von 2013 bis 2015 von der 3. Liga in die Bundesliga durchmarschierte, überraschte mit seiner Startaufstellung. Routinier Mike Wunderlich musste auf der Bank Platz nehmen, dafür rückte Daniel Hanslik ins Team, der allerdings auf der linken Außenbahn glücklos agierte. Ansonsten vertraute er der Mannschaft, die zuletzt beim 0:0 in Sandhausen erstmals ohne Gegentor blieb.

Keine Überraschung gab es in der Starformation von Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht. Der gebürtige Bad Dürkheimer spielte Anfang der 1990er Jahre für den FCK und wurde mit Lautern 1992 deutscher A-Jugend-Meister sowie 1994 deutscher Vizemeister – jeweils an der Seite von FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Die Partie gegen die Hessen könnte wegweisend für den weiteren Saisonverlauf sein: Setzen sich die Roten Teufel im oberen Tabellenmittelfeld fest? Oder rutschen sie mit einer Niederlage eher ins Mittelfeld der 2. Liga?

In der Anfangsviertelstunde übernahm der FCK die Initiative und kam durch Ritter (4./8.) zu zwei Torchancen. Darmstadts Keeper Schuhen parierte einmal bravourös, der zweite Schuss pfiff knapp am Pfosten vorbei. Auf beiden Seiten gab es einige leichte Abspielfehler, die Hessen blieben ohne nennenswerte Torchance. Ihre beste Aktion hatte Manu (22.), als er sich auf dem Flügel super durchsetzte, seine Flanke aber von Kraus geklärt wurde.

Die Führung für die Roten Teufel hatte Hercher in der 24. Minute auf dem Fuß, als er nach Zuspiel von Klement alleine durch war, aber am stark reagierenden Torhüter Schuhen scheiterte. Die Lauterer agierten im Spielaufbau sehr vorsichtig, manchmal sogar umständlich, und kamen deshalb zu keinen weiteren Chancen in der ersten Hälfte.

Die Darmstädter fanden ihren Rhythmus, blieben aber im Angriff harmlos. Durch einen kapitalen Fehler von FCK-Kapitän Jean Zimmer gingen sie unmittelbar vor der Pause in Führung: Zimmer wollte den Ball mit der Brust auf Torhüter Luthe zurückspielen, Fabian Holland „roch“ den Braten, schnappte sich den Ball – und wurde von Luthe gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Kempe in der Nachspielzeit (45.+2) sicher zur glücklichen Gäste-Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte FCK-Trainer Schuster mit Redondo für Hanslik und Zuck für Durm zwei frische Spieler. In der 49. Minute aber die kalte Dusche für den FCK: Auf Pass von Manu zog Phillip Tietz zentral aus etwa 20 Matern unbedrängt ab und traf sehenswert zum 2:0 für die „Lilien“ ins linke Eck. War das schon die Vorentscheidung?

Der FCK bemühte sich zwar, Boyd war im Sturmzentrum gegen seinen Ex-Verein (er spielte von 2017 bis 2019 in Darmstadt) aber zumeist auf sich alleine gestellt. Nach einem Doppelwechsel – Bormuth und Wunderlich kamen für Zimmer und Niehues – traf Boyd zwar nach Flanke von Ritter, stand dabei aber im Abseits (65.). Nach zwei vergeblichen Kopfballversuchen von Boyd (70./72.) fiel doch noch der Anschlusstreffer: Auf Flanke von Tomiak, der am Sonntag 24 Jahre alt wurde, traf Redondo mit dem Kopf aus zwölf Metern unhaltbar zum 1:2 (74.). Die 38.380 Zuschauer verwandelten den Betzenberg nun in ein Tollhaus, und nur drei Minuten später fiel der Ausgleich: Mike Wunderlich blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt und verwandelte den von Bader an Zuck verursachten Strafstoß sicher zum 2:2 (77.).

Und beide Teams suchten die Entscheidung. Hercher (83.) kam an eine Flanke von Boyd nicht mehr ran, aber vier Minuten später bebte der Betze: Nach einem Konter über Boyd flankte Ritter maßgenau auf Redondo, der mit einem Flugkopfball Schuhen aus kurzer Distanz keine Chance ließ – 3:2 (87.)! „Karneval in Lautern“ skandieren die begeisterten FCK-Anhänger, doch die „Lilien“ schlagen noch einmal zurück: Eine lange Flanle nimmt der eingewechselte Aaron Seydel mit der Brust an, schießt dann aus der Drehung volley zum 3:3 (90.+1) an Luthe vorbei ins Netz. Das war’s!

Wieder so ein Wahnsinnsspiel wie beim 4:4 gegen Magdeburg – ein Besuch im Fritz-Walter-Stadion lohnt sich derzeit allemal!

